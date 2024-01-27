Спеши беднеть. Предприимчивая бабушка отдала мошенникам 44 млн рублей

Сама пенсионерка и не думала о криптобиржах и больших заработках, просто в сентябре 2023 года ей поступил звонок с предложением заняться инвестициями и разбогатеть. Бабушка развесила уши и сделала всё, что от неё требовали — зарегистрировалась на нужном сайте и перечислила туда 4 млн рублей.

Вскоре до пенсионерки дошло, что её обманули, и она начала искать в Сети юристов, которые смогли бы ей помочь и вернуть деньги. Но и это оказались мошенники, которые кормили бабушку завтраками и тянули из неё миллионы, пока сумма не достигла 40 млн. Она отдала все сбережения, назанимала у знакомых и набрала кредитов.

Когда пенсионерка поняла, что и в этот раз её надули, она уже обратилась в полицию.

До этого пенсионерка из Петрозаводска ради мошенников даже ушла из дома, потому что родные запретили ей переводить деньги аферистам.