Криминал
Опубликовано 27 января 2024, 14:00
1 мин.

Спеши беднеть. Предприимчивая бабушка отдала мошенникам 44 млн рублей

В Амурской области 62-летняя пенсионерка захотела разбогатеть и жить припеваючи до окончания дней — кто может её здесь осудить… Собиралась сделать это она по-умному — через инвестиции в криптовалюту, даже брокера уже нашла. Вот только это оказался мошенник, который оставил бабушку по уши в долгах, забрав у неё вместе с другими дельцами 44 млн рублей.
Спеши беднеть. Предприимчивая бабушка отдала мошенникам 44 млн рублей
© Jeremy Wong / Unsplash

Сама пенсионерка и не думала о криптобиржах и больших заработках, просто в сентябре 2023 года ей поступил звонок с предложением заняться инвестициями и разбогатеть. Бабушка развесила уши и сделала всё, что от неё требовали — зарегистрировалась на нужном сайте и перечислила туда 4 млн рублей.

Вскоре до пенсионерки дошло, что её обманули, и она начала искать в Сети юристов, которые смогли бы ей помочь и вернуть деньги. Но и это оказались мошенники, которые кормили бабушку завтраками и тянули из неё миллионы, пока сумма не достигла 40 млн. Она отдала все сбережения, назанимала у знакомых и набрала кредитов.

Когда пенсионерка поняла, что и в этот раз её надули, она уже обратилась в полицию.

До этого пенсионерка из Петрозаводска ради мошенников даже ушла из дома, потому что родные запретили ей переводить деньги аферистам.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.