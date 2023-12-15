Спортивный российский мэр погорел на взятке беговой дорожкой

По версии следствия, в 2020 году Александр Виноградов получил от Дмитрия Виноградова через посредника беговую дорожку за 126 000 рублей. Взамен глава города должен был посодействовать скорейшей выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В ходе обысков в администрации Троицка, которые прошли накануне, беговую дорожку изъяли, уточнило местное издание 74.ru.

Обоих фигурантов заключили под стражу до 13 февраля. Виноградов-мэр считает, что новое дело против него появилось из-за оправдательного приговора по другому производству. Буквально полгода назад его оправдали по статье о превышении должностных полномочий.

Государство официально извинилось перед ним за незаконное уголовное преследование. Мэр потребовал от Минфина РФ компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование на сумму 10 млн рублей. Однако решения по этому требованию пока нет.

Александр Виноградов руководит Троицком с 2014 года. Тогда он стал мэром по итогам всенародных выборов. В 2019 году его переизбрали на этот пост уже депутаты городского собрания.