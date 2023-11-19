Стало известно, сколько блогеры Чекалины уже выплатили налоговой. Не Лерчек, а Рокфеллерчек

Изначально у блогеров обнаружили задолженность в 311 млн, но сумма выросла — в том числе из-за штрафов и налогов за 2023 год, которые тоже уже нужно было заплатить. Дело о долге закрыли, но вот об отмывании денег в особо крупном размере — нет, потому что Лерчек вывезла из страны 130 млн рублей. Поэтому эпопея пока не закончена.

В марте блогеров Лерчек и Артёмчека заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Они дробили бизнес, чтобы не выплачивать реальные суммы. Тогда ФНС насчитала недоимку в 311 млн рублей. Частично его удалось погасить сразу, а затем суд наложил арест на счета пары. Как только его сняли — та выплатила оставшиеся миллионы. Но теперь сумма выросла до 500 млн рублей. Скупой платит дважды — буквально.

Но первой ласточкой среди инфоцыган, скрывающих доход от налоговой, стала «фея желаний» Елена Блиновская. Её обвиняют в неуплате налогов почти на 1 млрд рублей. Вот здесь можно почитать 10 интересных фактов о ней.