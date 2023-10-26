Стилист украл у российской телеведущей сумку за 2,5 млн рублей и продал её на вокзале

В день Х телеведущая приехала на Малую Бронную, чтобы принять участие в фотосъёмке. Но после всей суматохи она обнаружила, что сумочки за 2,5 млн рублей нигде нет. Она не хотела поднимать шум и планировала найти пропажу сама, однако время шло, а результатов не было, поэтому 4 октября Гилварг обратилась в полицию.

У силовиков ушло три недели, чтобы найти воришку. Им оказался 36-летний стилист-парикмахер ведущей, который и работал с ней перед фотосессией. Парень стащил сумку, а потом продал её скупщикам на Белорусском вокзале. Зачем он это сделал — непонятно, известно лишь, что у него есть зависимость от наркотиков. Его уже задержали.

В этой ситуации поражает незамутнённость парикмахера, но не его изобретательность, потому что затмить питерского вора не получится никому. Он прорыл подземный ход под жилую пятиэтажку, пробил бетонное перекрытие и попал в квартиру на первом этаже. Ему удалось поживиться на 230 000 рублей, но задержали его спустя 2 часа. Такая жизнь.