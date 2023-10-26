Криминал
14:20, 26 октября 2023
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Стилист украл у российской телеведущей сумку за 2,5 млн рублей и продал её на вокзале

Обычно стилисты помогают клиентам стать красивее и ухоженнее, выбирая для них те или иные аксессуары, но в этот раз получилось наоборот. У телеведущей Виктории Гилварг 18 сентября украли дорогущую сумку от Hermes, которая стоила больше 2,5 млн рублей. Женщина пыталась найти вора сама, но спустя пару недель поняла, что тут нужны специалисты.

Стилист украл у российской телеведущей сумку за 2,5 млн рублей и продал её на вокзале
© Unsplash/mostafa meraji

В день Х телеведущая приехала на Малую Бронную, чтобы принять участие в фотосъёмке. Но после всей суматохи она обнаружила, что сумочки за 2,5 млн рублей нигде нет. Она не хотела поднимать шум и планировала найти пропажу сама, однако время шло, а результатов не было, поэтому 4 октября Гилварг обратилась в полицию.

У силовиков ушло три недели, чтобы найти воришку. Им оказался 36-летний стилист-парикмахер ведущей, который и работал с ней перед фотосессией. Парень стащил сумку, а потом продал её скупщикам на Белорусском вокзале. Зачем он это сделал — непонятно, известно лишь, что у него есть зависимость от наркотиков. Его уже задержали.

В этой ситуации поражает незамутнённость парикмахера, но не его изобретательность, потому что затмить питерского вора не получится никому. Он прорыл подземный ход под жилую пятиэтажку, пробил бетонное перекрытие и попал в квартиру на первом этаже. Ему удалось поживиться на 230 000 рублей, но задержали его спустя 2 часа. Такая жизнь.

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