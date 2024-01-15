Телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами. Вместе они ещё опаснее

После этого доверчивый человек снимает все деньги и переводит их на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежит мошенникам. Вытянув обманом все деньги, жулики принимаются и за его жилье — убеждают взять кредит под залог жилья.

На этой стадии подключаются чёрные риелторы. Они проводят серию сделок, чтобы у квартиры быстро сменилось несколько собственников — так преступление труднее расследовать, а квартиру — вернуть законному владельцу.

Как не попасться? Рецепт только один: не разговаривать по телефону с неизвестными на подобные темы, какие бы доводы они ни приводили.