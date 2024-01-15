Телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами. Вместе они ещё опаснее
Чёрные риелторы обманом или насилием лишают людей недвижимости. И в последнее время они делают это вместе с телефонными мошенниками. Всё начинается с того, что лжеполицейские (сотрудники ФСБ, Центробанка, прокуратуры) присылают в мессенджер фото своих удостоверений и говорят жертве: «С вашего счёта какие-то мошенники хотят снять деньги. Мы вас спасём, но помогите нам их поймать».
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После этого доверчивый человек снимает все деньги и переводит их на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежит мошенникам. Вытянув обманом все деньги, жулики принимаются и за его жилье — убеждают взять кредит под залог жилья.
На этой стадии подключаются чёрные риелторы. Они проводят серию сделок, чтобы у квартиры быстро сменилось несколько собственников — так преступление труднее расследовать, а квартиру — вернуть законному владельцу.
Как не попасться? Рецепт только один: не разговаривать по телефону с неизвестными на подобные темы, какие бы доводы они ни приводили.