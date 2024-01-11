Турист в национальном костюме лишился 22 смартфонов на российской границе

Как рассказали таможенники, при пересечении границы иностранец заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования. Но во время досмотра на талии у него нашли айфоны и смартфоны Samsung. Подвязал он их национальным матерчатым поясом.

Правда, на животе все смартфоны не уместились, поэтому часть из них пришлось разложить по карманам куртки. Общая стоимость найденных телефонов составила 850 000 рублей. Технику конфисковали.

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