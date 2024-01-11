Турист в национальном костюме лишился 22 смартфонов на российской границе
В Бурятии таможенники нашли под одеждой монгольского туриста 22 смартфона. Случай произошёл на пункте пропуска в Кяхтинском районе республики. Мужчина хотел пересечь границу на авто, но таможенникам показался странным его внешний вид — куртка на туристе сидела как-то неестественно. Решили проверить — а там два десятка незадекларированных смартфонов Apple и Samsung. Причём упаковал их иностранец с национальной изюминкой.
Как рассказали таможенники, при пересечении границы иностранец заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования. Но во время досмотра на талии у него нашли айфоны и смартфоны Samsung. Подвязал он их национальным матерчатым поясом.
Правда, на животе все смартфоны не уместились, поэтому часть из них пришлось разложить по карманам куртки. Общая стоимость найденных телефонов составила 850 000 рублей. Технику конфисковали.
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