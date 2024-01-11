Криминал
19:20, 11 января 2024
1 мин.

Турист в национальном костюме лишился 22 смартфонов на российской границе

В Бурятии таможенники нашли под одеждой монгольского туриста 22 смартфона. Случай произошёл на пункте пропуска в Кяхтинском районе республики. Мужчина хотел пересечь границу на авто, но таможенникам показался странным его внешний вид — куртка на туристе сидела как-то неестественно. Решили проверить — а там два десятка незадекларированных смартфонов Apple и Samsung. Причём упаковал их иностранец с национальной изюминкой.

Турист в национальном костюме лишился 22 смартфонов на российской границе
© Бурятская таможня

Как рассказали таможенники, при пересечении границы иностранец заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования. Но во время досмотра на талии у него нашли айфоны и смартфоны Samsung. Подвязал он их национальным матерчатым поясом.

Правда, на животе все смартфоны не уместились, поэтому часть из них пришлось разложить по карманам куртки. Общая стоимость найденных телефонов составила 850 000 рублей. Технику конфисковали.

Если вы тоже любите путешествовать, почитайте, как получить краткосрочный ВНЖ в Турции. Вдруг пригодится.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.