У российской актрисы нашли три вида наркотиков. Что ей грозит за хранение

Обыски в Марушкинском прошли ещё 29 августа. Провоlили их сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков. Сначала осмотрели дом, а потом принялись за автомобиль — два свёртка обнаружили как раз там. Экспертиза установила, что это мефедрон.

На актрису завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ — производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере.

Рамиле Искандер сейчас 46 лет, она родилась в Челябинской области. Окончила там госинститут искусства и культуры, потом служила в местных в ТЮЗе и театре драмы, а в 2002-м переехала в Москву.

Сначала была в труппе театра им. К. С. Станиславского, а после — Российского государственного академического молодёжного театра (РАМТ).

Хисамова снялась в сериалах и фильмах «Царь», «Людмила Гурченко», «Хиромант 2. Линии судеб» и «Доктор Рихтер 2» и других. У неё много работ по озвучанию сериалов, фильмов и видеоигр. К примеру, её голосом говорят Скарлетт Йохансон, Мила Кунис и Марион Котийяр.

Что грозит за хранение наркотиков

Наказание за приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта зависит от размера изъятого.

Значительный:

штраф до 40 000 руб.

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

лишение свободы до 3 лет.

Крупный — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет + штраф до 500 000 руб.

Особо крупный — срок лишения свободы уже от 10 до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей.