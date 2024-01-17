Криминал
18:40, 17 января 2024
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Участница «Пацанок» снова загремела в тюрьму. Лучше бы в школе леди на второй год осталась

28-летняя звезда телешоу «Пацанки» Анна Тихая уже во второй раз оказывается за решёткой. В этот раз она загремела после нападения на неизвестную девушку, которое случилось два года назад. Ближайшие год и 3 месяца пацанка проведёт в тюрьме. Помимо этого она ещё должна выплатить пострадавшей компенсацию в 300 000 рублей.
Участница «Пацанок» снова загремела в тюрьму. Лучше бы в школе леди на второй год осталась
© страница Анны Тихой во «ВКонтакте»

Участница «Пацанок» осенью 2022 года напала на автобусной остановке на девушку. Они даже не были знакомы и перед этим не ссорились. Пострадавшая обратилась в больницу, где у неё диагностировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму. С этой информацией девушка обратилась в суд.

Пока длилось дело, Анна Тихомирова, которую зрители телешоу больше знают как Анну Тихую, оправдывалась в соцсетях, не признавала вину и всячески смеялась над пострадавшей, называя её терпилой.

На суде пацанка попросила дать ей условный срок, потому что она воспитывает 9-летнюю дочь. Однако судья принял во внимание предыдущие судимости Тихой и осудил её на год и 3 месяца. Ранее она уже сидела за умышленное причинение вреда здоровью и убийство.

До Тихой в новостях засветилась другая участница шоу — Диана Янголенко. Сперва она попалась на воровстве, после чего отмазываться ей пришлось с помощью подписчиков. А потом она инсценировала собственную смерть.

Автор:Ника Белова
Редакция
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