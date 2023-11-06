В Бразилии под свинарником нашли секретный бункер. Там было больше 7 тонн марихуаны
Бразильские полицейские обнаружили склад с наркотиками и оружием в весьма необычном месте. Подземный бункер, в котором хранилось всё это добро, был обустроен на территории свинофермы в штате Парана. Кто проворачивал там свои грязные делишки — неизвестно: людей во время полицейского рейда в свинарнике не нашли. Зато нашли много чего интересного.
Во-первых, в бункере под свинарником хранилось ну очень много марихуаны. Как показало взвешивание, 7235 кг. Там же лежали три заряженные винтовки и патроны к ним.
Рядом со свинофермой был припаркован автомобиль с проблесковым маячком.
Вряд ли всё это принадлежало четвероногим обитателям свинарника. Однако больше никого на территории полицейские не нашли, сообщила военная полиция Бразилии.
Полицейские не уточнили, как они почуяли, что в самом обычном свинарнике дело нечисто. Но с наркотиками дело такое — никогда не знаешь, кто может быть с ними связан. К примеру, в августе с наркотой, причём в немалых размерах, попалась российская актриса театра и кино.