В Бразилии под свинарником нашли секретный бункер. Там было больше 7 тонн марихуаны

Во-первых, в бункере под свинарником хранилось ну очень много марихуаны. Как показало взвешивание, 7235 кг. Там же лежали три заряженные винтовки и патроны к ним.

Рядом со свинофермой был припаркован автомобиль с проблесковым маячком.

Вряд ли всё это принадлежало четвероногим обитателям свинарника. Однако больше никого на территории полицейские не нашли, сообщила военная полиция Бразилии.

Полицейские не уточнили, как они почуяли, что в самом обычном свинарнике дело нечисто. Но с наркотиками дело такое — никогда не знаешь, кто может быть с ними связан. К примеру, в августе с наркотой, причём в немалых размерах, попалась российская актриса театра и кино.