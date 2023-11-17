В ФСБ попросили 5 млрд рублей за закрытие дела, но в итоге чекисты отправились в СИЗО

Как сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, вместе с сотрудниками ФСБ правоохранители задержали также экс-начальника СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского, следователя того же управления Андрея Жерютина и начальника Хорошевского следственного отдела Рустама Юсупова.

Сотрудников СК арестовали ещё 10 ноября по обвинению в совершении сразу нескольких преступлений. Среди них — получение взяток в особо крупном размере, организация преступного сообщества с использованием служебного положения.

Дело Merlion расследуется с 2020 года. Тогда в октябре за организацию покушения на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко задержали троих совладельцев компании Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Примерно через год суд отменил арест для всех троих, а в феврале 2022-го фигурантом дела оказался сам Симоненко. Его обвинили в фальсификации доказательств и даче ложных показаний. Поэтому по делу проходит также следователь Алексей Неснов, который и расследовал дело о «покушении». Он находится в международном розыске.

В январе 2023-го выяснилось, что против владельцев компании Merlion действовало преступное сообщество. Его организовал бизнесмен Виталий Качур и его сын, экс-сотрудник СК Кирилл.