В России придумали, что делать с треш-стримами

Пушков назвал треш-стримы опасными и отвратительными, поэтому Совет Федерации предложил ужесточить наказание за трансляции с издевательствами и насилием.

«Пакет соответствующих законодательных инициатив внесён в Госдуму, и его рассмотрение пройдёт уже в ближайший месяц. Каких-либо нюансов, которые могли бы помешать его принятию, я не вижу», — сказал сенатор «Известиям».

Член Совфеда подчеркнул, что за преступления, транслируемые через интернет, собираются наказывать более сурово, чем если бы их совершили не на камеру. Если законопроект примут, ужесточится ответственность за совершение 10 видов преступлений, если при этом велась трансляция в интернете. Среди них убийство, умышленное причинение вреда здоровью и побои.

Отслеживать треш-стримы должны соцсети и видеоплатформы. Иначе их тоже будут штрафовать. А если какая-то площадка откажется удалять такой стрим, её трафик начнут замедлять.