«Ведьма» обещала избавить россиян от наркозависимости, а избавила только от денег

Грустную историю рассказала объединённая пресс-служба судов Петербурга. Разводить наркозависимых людей Раиса Кузнецова начала в ноябре 2021 года. Свои магические услуги она рекламировала в соцсетях. Да так удачно, что люди готовы были нести ей немалые суммы не пойми за что, лишь бы спасти себя или родственника.

Одной из жертв оккультистки стал житель Волгограда, который просил помочь его родственнику. Раиса согласилась применить магию, но попросила 13 000 рублей вперёд. Видимо, без денег её силы не активировались.

«В дальнейшем подсудимая взятые на себя обязательства не выполнила, а совершила хищение денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе судов.

Как и следовало ожидать, Раиса оказалась обычной мошенницей. Пострадавший обратился в полицию, и на «ведьму» завели дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. То есть женщина действовала не одна. За всё время деятельности ей удалось выманить деньги у 44 человек. Общий навар составил почти 2 млн рублей.

Однако суд не стал отправлять Раису в тюрьму, так как она возместила ущерб всем жертвам. Её лишь оштрафовали на 500 000 рублей.

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