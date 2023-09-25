Внимательный московский курьер спас бабушку с 1 млн рублей от мошенников

А теперь по порядку. 88-летней Надежде Евгеньевне позвонила якобы её дочь, которая до этого укатила в отпуск на море. В Анапе женщина «устроила серьёзное ДТП», причём и сама пострадала, и прохожую покалечила, и вот сейчас она в больнице, и дело пахнет керосином.

Мошенница (а это была именно она) потрепала бабушке нервы и оставила её мариноваться до следующего дня. Потом она явилась с «хорошими» новостями: если материально поблагодарить какого-то сотрудника ГИБДД, оплатить лечение пострадавшей и сверху добавить ей за моральный ущерб, то можно обойтись и без дела. Вот только денег у «дочери», конечно же, нет — кто едет в отпуск с деньгами-то (сарказм, если что).

Бабушка ринулась в банк, чтобы помочь кровиночке. Она сняла все сбережения — 1 млн рублей — и никому не сказала, куда собралась их тратить. Об этом её предупредил тот самый «сотрудник ГИБДД», который и обещал всё сделать в лучшем виде, но только если бабушка будет нема как рыба. В итоге пенсионерке вызвали курьера, который должен был получить от неё деньги, замотанные в простыню.

Но курьеру вся ситуация показалась подозрительной, потому что бабушка сильно нервничала. Уже по пути к месту назначения он решил перепроверить данные заказа и обнаружил, что его оформили на номер из Казахстана. Решив, что это дело слишком мутное, парень свернул к ближайшему отделению полиции. Силовики разобрались в происходящем и сообщили бабушке, что её дочерь в полном порядке, а звонили ей мошенники.