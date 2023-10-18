Внук заменил накопления деда на билеты «банка приколов». Без бабушкиного совета не обошлось

Дедушка из этой истории попал в больницу, а кошелёк с 100 000 рублей остался на территории жены. Она решила сделать его полегче и потаскать оттуда купюры — взяла 10 000, а в обмен захотела положить билеты «банка приколов».

Пришлось приобщить 17-летнего внука. Она ему дала задание купить 100 000 таких купюр. После этого пенсионерка поменяла 10 000 на две ненастоящие. На этом у неё всё. А у внука — нет.

В очередной раз приехав в гости, он что-то нашаманил. Бабушка решила проверить дедовы деньги и обнаружила, что они сплошь из билетов «банка приколов». В итоге женщина заявила в полицию.