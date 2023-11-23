ЯЖЕМАТЬ! Россиянка выдумала себе дочь и знатно обогатилась
Жительница Москвы Хава Бибулатова придумала аферу ещё в 2014 году, когда ей был 21 год. Девушке как-то удалось подделать свидетельство о рождении дочери и получить одобрение от отдела соцзащиты Басманного района. Чиновники назначили лжематери социальное пособие по уходу за ребёнком. По общему правилу, размер выплаты составляет 40 % от среднего заработка. За 9 лет Бибулатова получила солидную сумму.
Обман Хавы Бибулатовой вскрыли только осенью 2023 года. За 9 лет ей выплатили около 1,2 млн рублей, сообщил Shot.
Сейчас россиянка задержана. На неё могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.
Конечно, Хава — не новатор в деле освоения госбюджета на выдуманных детях. Ранее одна жительница Новосибирска прямо по такой же схеме получила более чем 440 000 рублей.
Есть в этой области мошенничества и более выдающиеся махинаторши. В январе стало известно о жительнице Хабаровска, которая создала целую группировку из женщин до 40 лет. Вместе они готовили поддельные справки о рождении детей. Всего ей с подельницами удалось наварить 17 млн рублей. Но закончилось всё судом.