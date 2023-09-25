Юрист рассказал, как мошенники составляют профиль жертвы
Обманывать людей тоже своего рода работа, поэтому некоторые мошенники подходят к делу со всей серьёзностью. Кто-то на отвали просто обзванивает людей из слитых баз данных, надеясь, что подфартит, но многие работают над делом как над проектом, составляя портрет потенциальной жертвы. Для этого требуется немало времени. О том, как работают аферисты, рассказал заслуженный юрист Иван Соловьёв.
По словам эксперта, продвинутые мошенники обычно получают данные из слитых баз данных и из открытых источников, например из социальных сетей. Так аферисты могут понять, чем человек увлекается и что для него дорого, а после этого найти уязвимые места уже совсем не сложно.
Обнаруженные данные составляют так называемый профиль жертвы. В него входят:
- банки и финансовое положение;
- номер телефона;
- номер машины;
- паспортные данные;
- состав семьи;
- место работы;
- место жительства (причём фактическое, а не только прописка);
- наличие статуса пенсионера.
Мошенников интересует совершенно всё, даже, например, конкретное местоположение человека. Для этого они даже добывают данные о геопозиции. Она нужна, чтобы продумать более правдоподобную схему развода, в которую поверит даже самый прожжённый скептик. Или можно ограбить квартиру, убедившись, что хозяина нет дома.
Но как аферисты могут украсть данные о геопозиции?
Давно уже всё придумали за нас — есть специальные сервисы для кражи такого рода данных, например Seeker, Trape, TrackUrl и другие. Строит человеку пройти по ссылке, как с его смартфона передаются координаты GPS, данные о ближайших точках связи, IP-адрес и другое. Как будто этого было мало, мошенники могут даже получить доступ к камере и микрофону на чужом смартфоне.
Защита от кражи данных
- Постоянная бдительность (не стоит переходить ни по каким подозрительным ссылкам). Аферисты обычно не заморачиваются и присылают ссылки на такие фишинговые сайты под видом очень выгодных предложений, горящих турпутёвок, распродаж и другого «только сегодня и только сейчас», на которые сложно не клюнуть.
- Стоит избегать общественного Wi-Fi, которые легко взломать для кражи данных. Но если очень нужно, то стоит помнить, что при таком Wi-Fi не стоит вводить никакие логины и пароли.