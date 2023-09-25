Юрист рассказал, как мошенники составляют профиль жертвы

По словам эксперта, продвинутые мошенники обычно получают данные из слитых баз данных и из открытых источников, например из социальных сетей. Так аферисты могут понять, чем человек увлекается и что для него дорого, а после этого найти уязвимые места уже совсем не сложно.

Обнаруженные данные составляют так называемый профиль жертвы. В него входят:

банки и финансовое положение;

номер телефона;

номер машины;

паспортные данные;

состав семьи;

место работы;

место жительства (причём фактическое, а не только прописка);

наличие статуса пенсионера.

Мошенников интересует совершенно всё, даже, например, конкретное местоположение человека. Для этого они даже добывают данные о геопозиции. Она нужна, чтобы продумать более правдоподобную схему развода, в которую поверит даже самый прожжённый скептик. Или можно ограбить квартиру, убедившись, что хозяина нет дома.

Но как аферисты могут украсть данные о геопозиции?

Давно уже всё придумали за нас — есть специальные сервисы для кражи такого рода данных, например Seeker, Trape, TrackUrl и другие. Строит человеку пройти по ссылке, как с его смартфона передаются координаты GPS, данные о ближайших точках связи, IP-адрес и другое. Как будто этого было мало, мошенники могут даже получить доступ к камере и микрофону на чужом смартфоне.

Защита от кражи данных