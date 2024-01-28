Жестокое нападение россиянина попало на видео. Он избил ёлочку и теперь кошмарит соседей

Как стало известно, мужчины сперва решили попинать ёлку, а потом они её подняли, зашли в лифт и уже там устроили представление. Один из них открыл рот и начал что-то кричать.

Главный деятель всего кринжа не впечатлился комментариями в соцсетях и начал угрожать девушке, у которой был доступ к камере. Она выложила ролик в интернет, а мужчина начал писать ей, чтобы она удалила видео.

Дебошир угрожал ей и её родственникам, а также всем соседям. Также мужчина начал грозить админу местного паблика, который тоже выложил этот ролик. В общем, полиция уже начала проверку.

На днях российский школьник напал на учителя после пробного экзамена. Пришлось даже вызвать Росгвардию. Подробнее об этом — читайте здесь.