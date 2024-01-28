Криминал
Опубликовано 28 января 2024, 05:00
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Жестокое нападение россиянина попало на видео. Он избил ёлочку и теперь кошмарит соседей

Ранним утром 27 января житель Барнаула возвращался с другом после посиделок. По дороге домой они решили доказать свою состоятельность как мужчин и накинулись на наряженную ёлку, которая стояла в одном из подъездов дома № 81 по улице Солнечная Поляна. Это их представление попало на камеру внутреннего видеонаблюдения, а дальше — в Сеть.
Жестокое нападение россиянина попало на видео. Он избил ёлочку и теперь кошмарит соседей
© Gaby Dyson / Unsplash

Как стало известно, мужчины сперва решили попинать ёлку, а потом они её подняли, зашли в лифт и уже там устроили представление. Один из них открыл рот и начал что-то кричать.

Главный деятель всего кринжа не впечатлился комментариями в соцсетях и начал угрожать девушке, у которой был доступ к камере. Она выложила ролик в интернет, а мужчина начал писать ей, чтобы она удалила видео.

Дебошир угрожал ей и её родственникам, а также всем соседям. Также мужчина начал грозить админу местного паблика, который тоже выложил этот ролик. В общем, полиция уже начала проверку.

На днях российский школьник напал на учителя после пробного экзамена. Пришлось даже вызвать Росгвардию. Подробнее об этом — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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