Опубликовано 28 января 2024, 05:00
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Жестокое нападение россиянина попало на видео. Он избил ёлочку и теперь кошмарит соседей
Ранним утром 27 января житель Барнаула возвращался с другом после посиделок. По дороге домой они решили доказать свою состоятельность как мужчин и накинулись на наряженную ёлку, которая стояла в одном из подъездов дома № 81 по улице Солнечная Поляна. Это их представление попало на камеру внутреннего видеонаблюдения, а дальше — в Сеть.
Как стало известно, мужчины сперва решили попинать ёлку, а потом они её подняли, зашли в лифт и уже там устроили представление. Один из них открыл рот и начал что-то кричать.
Главный деятель всего кринжа не впечатлился комментариями в соцсетях и начал угрожать девушке, у которой был доступ к камере. Она выложила ролик в интернет, а мужчина начал писать ей, чтобы она удалила видео.
Дебошир угрожал ей и её родственникам, а также всем соседям. Также мужчина начал грозить админу местного паблика, который тоже выложил этот ролик. В общем, полиция уже начала проверку.
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