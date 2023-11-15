10 фактов об инфоцыганке Елене Блиновской, срубившей миллиарды на чужих мечтах
Елена Блиновская — российская бизнесвумен, сколотившая миллиарды на блогинге и продажах инфопродуктов, в частности «Марафонов желаний». Сама называет себя «тренером личностного роста». На неё подписаны 5 млн человек. Сидит под домашним арестом по делу о неуплате налогов и отмывании средств в общей сложности почти на 1 млрд рублей. Собрали 10 фактов об этой удивительной персоне.
© elena_blinovskaya/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
1
О детстве Блиновской почти ничего не известно. После школы Елену отправили учиться на экономиста — хотели, чтобы та пошла по маминым стопам. Она окончила Ярославский государственный университет в 2001 году и, как она сама говорила, сняла с себя «оковы родительских представлений» о её будущем. Однако первое время девушка всё-таки работала по профессии — бухгалтером.
2
В 2015-м Блиновская создала закрытую группу в одном из мессенджеров со своими подругами, где около месяца записывала для них голосовые сообщения о том, как правильно формулировать желания и составлять карты «хотелок». По её словам, подруги были в таком восторге, что она поняла — «из этого надо делать бизнес». Первый «Марафон желаний» Елена запустила за символические по нынешним меркам деньги — пакет с личным кураторством стоил всего 2000 рублей. Со временем ценник вырос более чем в 100 раз.
3
В работе Елена намеренно использует голосовые сообщения, потому что считает, что её голос «имеет определённую магию». С помощью её марафонов, утверждала коуч, можно справиться даже с бесплодием — эта её манипуляция не раз вызывала общественное осуждение.
Также Блиновская торгует настольными «трансформационными» играми и колодами с многообещающими названиями — «Путь желаний», «Сила во мне», «Все ответы внутри». С помощью них людям предлагают «продолжить маршрут к своим истинным целям».
4
В 2021 году Блиновская устроила громкую вечеринку на Алтае в честь своего 40-го дня рождения, куда пригласила кучу селебрити, в том числе Филиппа Киркорова, Светлану Лободу, Ивана Урганта, Ксению Собчак, Ксению Бородину, группу «Звери» и других. Стоимость празднования составила почти 119 млн рублей (Елена сама публиковала смету), что вызвало огромный общественный резонанс.
5
В 2023 году депутат Госдумы Нина Останина (тёзка матери Елены) дважды передавала в прокуратуру жалобы более 20 слушательниц курсов Блиновской. Клиентки заявили, что понесли финансовые потери, а эффекта не получили. После этого стало известно об уголовном деле против Блиновской, но возбудили его совсем не по поводу возможного мошенничества.
6
В конце апреля 2023 года блогершу задержали на границе при попытке уехать из России в Белоруссию. Сейчас коуч находится под домашним арестом. Её обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК, Блиновская использовала так называемую схему дробления бизнеса и в 2019–2021 годах не заплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн рублей.
7
В гараже дома Блиновской нашли две элитные иномарки Lamborghini Urus (стоимостью от 21 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей) и несколько мотоциклов, цена на которые стартует от 1–2 млн рублей. Различные источники сообщали, что на имя Блиновской и её супруга были зарегистрированы 14 участков и 7 домов в деревне Серково Костромской области, два дома в Ярославской области, две квартиры в Ярославле, а также другое жильё в Алуште, Ялте и Москве. Всего у Алексея Блиновского есть аж 40 земельных участков разной площади. А в Алуште у мужчины четыре особняка площадью 258 кв. м каждый.
8
В день задержания блогерши в её соцсетях появился загадочный пост с многообещающим призывом получить эксклюзивную информацию о ситуации из первых уст — за символические 1000 рублей. Всех, кто заплатил, добавили в закрытый чат в телеграме. А таких набралось целых 5000 человек. 3 мая наконец опубликовали «эксклюзив» — новость о повышении цен на марафоны. Да, с людей собрали деньги, чтобы просто сообщить новый прайс.
9
Елена не прощает попыток схитрить и сэкономить на покупке её курсов, и не стесняясь, называет таких людей бомжами: «Покупать курс вскладчину, воровать, искать обходные пути, а не официально — это всё равно, что есть из помойки! И кому-то ведь нормально, вкусно и не брезгливо».
10
Имеет титул «Миссис Россия International» (2016). Елена участвовала как жительница Ярославля. Награду она разделила с другой участницей конкурса, Нуне Кобяцкой из Ростовской области. Также на этом конкурсе Блиновской дали титул «Мисс талант» за творческий номер в виде монолога о счастье и семье.