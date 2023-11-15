10 фактов об инфоцыганке Елене Блиновской, срубившей миллиарды на чужих мечтах

1

О детстве Блиновской почти ничего не известно. После школы Елену отправили учиться на экономиста — хотели, чтобы та пошла по маминым стопам. Она окончила Ярославский государственный университет в 2001 году и, как она сама говорила, сняла с себя «оковы родительских представлений» о её будущем. Однако первое время девушка всё-таки работала по профессии — бухгалтером.

2

В 2015-м Блиновская создала закрытую группу в одном из мессенджеров со своими подругами, где около месяца записывала для них голосовые сообщения о том, как правильно формулировать желания и составлять карты «хотелок». По её словам, подруги были в таком восторге, что она поняла — «из этого надо делать бизнес». Первый «Марафон желаний» Елена запустила за символические по нынешним меркам деньги — пакет с личным кураторством стоил всего 2000 рублей. Со временем ценник вырос более чем в 100 раз.

3

В работе Елена намеренно использует голосовые сообщения, потому что считает, что её голос «имеет определённую магию». С помощью её марафонов, утверждала коуч, можно справиться даже с бесплодием — эта её манипуляция не раз вызывала общественное осуждение.