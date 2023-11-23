Большой театр хотят отдать Валерию Гергиеву. Кто этот человек и что он сделал для России

Гергиев — один из самых знаменитых современных российских деятелей культуры РФ. Он выступает на крупных музыкальных площадках мира и полжизни — 35 лет — бессменно руководит Мариинским театром в Петербурге.

Валерий положил много сил и времени в трансформацию театра. В 1997 году на сцену вернулись оперы Рихарда Вагнера, запрещённые при СССР. Например, «Парсифаль», которая не исполнялась в стенах театра более 80 лет. В 2003 году прозвучала грандиозная оперная тетралогия «Кольцо нибелунга». Это было первое исполнение после столетнего перерыва на российской сцене и первое в России на языке оригинала.

С «Кольцом нибелунга» Мариинский театр ездил на гастроли в США, Южную Корею, Испанию, Великобританию и другие страны.

Гергиев приглашал к сотрудничеству мировых режиссёров. В репертуаре театра появились постановки «Тристан и Изольда» и «Летучий голландец».

Также худрук стал привлекать в театр молодых вокалистов, которых сегодня знают во всем мире, — Анну Нетребко, Марию Гулегину, Ольгу Бородину.

Валерий Гергиев смог вернуть былую славу Мариинского театра и сделать его одним из важных символов русского искусства за рубежом.