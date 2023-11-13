Энциклопедия
23:59, 13 ноября 2023
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Бонусы и льготы за иждивенца. Что нужно знать россиянам, которые заботятся о близких

Иждивенец — человек, который в силу обстоятельств не имеет своего постоянного источника дохода (или его доход недостаточен). Его материально обеспечивает всем необходимым — жильём, питанием и одеждой — другой человек, причём необязательно родственник. Это содержание для иждивенца — постоянный и основной источник средств к существованию. Чаще всего к иждивенцам относят пенсионеров, детей и супругов. У кормильцев или попечителей иждивенцев есть особые права и льготы. Вот какие.

freepik.com/gpointstudio, drobotdean

freepik.com/gpointstudio, drobotdean

© Stable Diffusion

Какие бывают иждивенцы? Обычно такими лицами становятся:

  • женщины от 55 лет и старше;
  • мужчины от 60 лет и старше;
  • инвалиды I, II, III групп (независимо от того, назначена ли им пенсия);
  • дети до 18 лет;
  • студенты дневных отделений вузов и ссузов до 23 лет.

Не будет признан иждивенцем:

  • безработный трудоспособный гражданин;
  • человек без оформленной инвалидности (даже если по состоянию здоровья он не работал и был на полном содержании);
  • если инвалидность оформлена, но человек обеспечивает себя сам.

Сама по себе инвалидность не даёт статуса иждивения, включая права на льготы и выплаты от государства.

Инвалид будет иждивенцем по отношению к родственнику или другому человеку, если тот его содержит или предоставляет большую часть средств для жизни. Например, если брат регулярно содержит сестру-инвалида, перечисляет ей деньги, она живёт в его доме, и он осуществляет над ней уход. Тогда сестра сможет доказать, что она была у брата на иждивении.

Государство ценит и по-своему защищает людей, которые заботятся об иждивенцам. Кормильцам (или попечителям) положены:

  • Налоговый вычет. Его сумма зависит от количества иждивенцев: на первого и второго ребёнка вычет составляет 1400 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего — 3000 рублей, а если ребёнок инвалид — то до 12 000 рублей. На вычет можно рассчитывать, пока доход кормильца с начала года не превышает 350 000 рублей.

  • Льгота при банкротстве. Закон оставляет должнику, имеющему на иждивении нетрудоспособного родственника, супруга или несовершеннолетних детей, средства на них, превышающие прожиточный минимум.

  • Право на отсрочку наказания. Суд может смягчить наказание, если нарушитель в одиночку воспитывает ребёнка до 14 лет.

  • Льгота при сокращении штата. По закону, граждане, на попечении которых есть иждивенцы, имеют преимущественное право остаться на работе. В первую очередь это касается женщин с несовершеннолетними детьми.

  • Пенсионная доплата. Люди, на попечении которых есть иждивенцы, могут получать увеличенную пенсию. Для этого надо написать заявление. При её повышении учитывают, сколько человек содержит пенсионер (не более трёх). Есть и ещё одно условие для доплаты: нужно, чтобы иждивенец нигде не работал.

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