Бонусы и льготы за иждивенца. Что нужно знать россиянам, которые заботятся о близких

Инвалид будет иждивенцем по отношению к родственнику или другому человеку, если тот его содержит или предоставляет большую часть средств для жизни. Например, если брат регулярно содержит сестру-инвалида, перечисляет ей деньги, она живёт в его доме, и он осуществляет над ней уход. Тогда сестра сможет доказать, что она была у брата на иждивении.

Государство ценит и по-своему защищает людей, которые заботятся об иждивенцам. Кормильцам (или попечителям) положены: