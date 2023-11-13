Бонусы и льготы за иждивенца. Что нужно знать россиянам, которые заботятся о близких
Иждивенец — человек, который в силу обстоятельств не имеет своего постоянного источника дохода (или его доход недостаточен). Его материально обеспечивает всем необходимым — жильём, питанием и одеждой — другой человек, причём необязательно родственник. Это содержание для иждивенца — постоянный и основной источник средств к существованию. Чаще всего к иждивенцам относят пенсионеров, детей и супругов. У кормильцев или попечителей иждивенцев есть особые права и льготы. Вот какие.
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Какие бывают иждивенцы? Обычно такими лицами становятся:
- женщины от 55 лет и старше;
- мужчины от 60 лет и старше;
- инвалиды I, II, III групп (независимо от того, назначена ли им пенсия);
- дети до 18 лет;
- студенты дневных отделений вузов и ссузов до 23 лет.
Не будет признан иждивенцем:
- безработный трудоспособный гражданин;
- человек без оформленной инвалидности (даже если по состоянию здоровья он не работал и был на полном содержании);
- если инвалидность оформлена, но человек обеспечивает себя сам.
Сама по себе инвалидность не даёт статуса иждивения, включая права на льготы и выплаты от государства.
Инвалид будет иждивенцем по отношению к родственнику или другому человеку, если тот его содержит или предоставляет большую часть средств для жизни. Например, если брат регулярно содержит сестру-инвалида, перечисляет ей деньги, она живёт в его доме, и он осуществляет над ней уход. Тогда сестра сможет доказать, что она была у брата на иждивении.
Государство ценит и по-своему защищает людей, которые заботятся об иждивенцам. Кормильцам (или попечителям) положены:
Налоговый вычет. Его сумма зависит от количества иждивенцев: на первого и второго ребёнка вычет составляет 1400 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего — 3000 рублей, а если ребёнок инвалид — то до 12 000 рублей. На вычет можно рассчитывать, пока доход кормильца с начала года не превышает 350 000 рублей.
Льгота при банкротстве. Закон оставляет должнику, имеющему на иждивении нетрудоспособного родственника, супруга или несовершеннолетних детей, средства на них, превышающие прожиточный минимум.
Право на отсрочку наказания. Суд может смягчить наказание, если нарушитель в одиночку воспитывает ребёнка до 14 лет.
Льгота при сокращении штата. По закону, граждане, на попечении которых есть иждивенцы, имеют преимущественное право остаться на работе. В первую очередь это касается женщин с несовершеннолетними детьми.
Пенсионная доплата. Люди, на попечении которых есть иждивенцы, могут получать увеличенную пенсию. Для этого надо написать заявление. При её повышении учитывают, сколько человек содержит пенсионер (не более трёх). Есть и ещё одно условие для доплаты: нужно, чтобы иждивенец нигде не работал.