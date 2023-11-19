Завалило бумагами. Как в России обосновались бюрократия и бюрократизм и что про них нужно знать
Бюрократия — это мир инструкций, регламентов, процедур, согласований и прочих скучных вещей, без которых так сложно поддерживать рабочий порядок. Суть бюрократии в том, что работа основана на рациональных правилах, на которые в идеале не должны влиять межличностные отношения или политика. Рассказываем, есть ли у нее плюсы и минусы и как бюрократия появилась и обосновалась в России.
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Термин «бюрократия» буквально переводится как «господство канцелярии» — слово образовано от французского bureau — бюро, канцелярия и греческого kratos — «сила, власть, господство, вождь, могущество».
Бюрократия возникает там, где нужно что-то регламентировать и структурировать, когда нужно выстроить вертикаль власти.
Основные принципы бюрократической структуры :
- иерархия приказов, построенная на легальной власти;
- подчинение нижестоящего работника вышестоящему и ответственность не только за свои действия, но и за действия подчинённых;
- специализация и разделение труда по функциям;
- чёткая система процедур и правил, обеспечивающая единообразие производственных процессов;
- система продвижения по карьерной лестнице, основанная на умениях и опыте и измеряемая стандартами;
- производительность труда оценивается по продуктивности и объёму работы;
- подчинение коммуникаций строгим правилам — как внутри организации, так и вне её;
- чётко определённый набор целей, к которым стремятся люди в организации.
Учёный Вебер, который и ввёл определение этого термина, считал, что рациональная бюрократия — наиболее эффективная форма управления. Она позволяет добиться дисциплины при решении административных задач. Жёстко формализованный характер отношений, чёткость распределения функций, заинтересованность бюрократов в достижении целей — всё это приводит к принятию своевременных и квалифицированных решений.
Но не всё так гладко в реальности: развитие экономики и общества приводит к усложнению процессов управления и усилению влияния бюрократической системы, она становится сложной и неповоротливой, а человеческий фактор добавляет ещё одну проблему — коррупцию.
Со временем социологи стали наделять термин «бюрократия» позитивным смыслом, а в негативном ключе употреблять понятие «бюрократизм». Под ним имеют в виду иррациональную систему, в которой инструкции, приказы и прочие формальности преобладают над интересами человека, компании или государства и здравым смыслом.
Как появилась и развилась бюрократия в России
Первые ростки бюрократии в России появились ещё в XIV веке, после начала объединения земель («собирание русских земель»), которое требовало централизации в управлении.
Сначала чиновники (дьяки) выполняли сугубо канцелярскую работу и не играли серьёзной роли в принятии государственных решений. Но в XVI веке начали возникать специализированные органы, «приказы», и служащие в них незнатные люди постепенно стали играть не менее важную роль, чем знатные бояре.
Родоначальником бюрократической системы из российских госдеятелей считают Петра I. Ориентируясь на опыт стран Западной Европы, он стремился заменить потомственных бояр профессиональными чиновниками.
К 1763 году всех российских чиновников перевели на постоянное жалованье. Профессиональная специализация бюрократов появилась в XIX веке — до этого они могли выполнять задачи в разных сферах.
Окончательно государственная бюрократия в России закрепилась при графе Михаиле Сперанском, который служил в годы правления Александра I и Николая I. В начале XIX века его стараниями ввели министерскую систему госуправления — появились министерства финансов, иностранных дел, военное, морское, полиции, юстиции и просвещения. За это его иногда называют «отцом русской бюрократии».
В СССР сформировался новый тип чиновничества — «номенклатура», правящая элита, которая хоть и противопоставляла себя монархическим управленцам, по сути мало чем от них отличалась.
Михаил Горбачёв и Борис Ельцин проводили реформы под лозунгом борьбы с бюрократией. Так, при проведении приватизации в 1990-е главным аргументом было утверждение, что предприниматель будет управлять предприятием эффективнее бюрократа.
В РФ постепенно внедряют технологии, которые предполагают уменьшение волокиты. И в этом страна достигла успеха: многие отмечают, что отечественный портал госуслуг гораздо более продвинутый, чем во многих европейских странах. Так, многие пособия можно получить онлайн, не выходя из дома, а свидетельство о рождении ребёнка, его СНИЛС и ИНН — не выходя из роддома. Можно записаться к врачу, подать заявление на загранпаспорт, стать донором, отправить жалобу по любой теме со смартфона через приложение «Решаем вместе» и получить ответ.
Но на фоне таких позитивных изменений в России растёт число чиновников, хотя их штат не раз старались уменьшить. На это сетовал ещё в период своего президентства Дмитрий Медведев: «Сокращаешь, проходит полгода, глядь — опять та же самая штатная численность. Даже в этом плане периодические сокращения необходимы, для того чтобы просто численность не росла сверх меры».
В 2019 году на 10 000 жителей в РФ приходилось 163 чиновника, но при этом из года в год это число растёт — в 2014-м, например, их было 102. А в СССР на пике расцвета бюрократии в 1985 году было всего 73 госслужащих на 10 000 человек.
При этом вал отчётности, бумажной работы не уменьшается. В сферах образования и здравоохранения это чувствуется особенно остро: так, на приём пациента врачу выделяют 12–20 минут, в течение которых он должен успеть провести осмотр, собрать анамнез, назначить лечение и внести все эти данные в электронную карту. Учителя продолжают заполнять бумажные и электронные журналы. Контроль каждого шага делает из специалистов бюрократов.
Несмотря на всеобщее мнение, что Россия — забюрократизированная страна, число чиновников в некоторых развитых странах Европы в пересчёте на население больше. Например, в Испании на 10 000 граждан приходится около 300 госслужащих.