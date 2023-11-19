Завалило бумагами. Как в России обосновались бюрократия и бюрократизм и что про них нужно знать

Термин «бюрократия» буквально переводится как «господство канцелярии» — слово образовано от французского bureau — бюро, канцелярия и греческого kratos — «сила, власть, господство, вождь, могущество».

Бюрократия возникает там, где нужно что-то регламентировать и структурировать, когда нужно выстроить вертикаль власти.

Основные принципы бюрократической структуры :

иерархия приказов, построенная на легальной власти;

подчинение нижестоящего работника вышестоящему и ответственность не только за свои действия, но и за действия подчинённых;

специализация и разделение труда по функциям;

чёткая система процедур и правил, обеспечивающая единообразие производственных процессов;

система продвижения по карьерной лестнице, основанная на умениях и опыте и измеряемая стандартами;

производительность труда оценивается по продуктивности и объёму работы;

подчинение коммуникаций строгим правилам — как внутри организации, так и вне её;

чётко определённый набор целей, к которым стремятся люди в организации.

Учёный Вебер, который и ввёл определение этого термина, считал, что рациональная бюрократия — наиболее эффективная форма управления. Она позволяет добиться дисциплины при решении административных задач. Жёстко формализованный характер отношений, чёткость распределения функций, заинтересованность бюрократов в достижении целей — всё это приводит к принятию своевременных и квалифицированных решений.

Но не всё так гладко в реальности: развитие экономики и общества приводит к усложнению процессов управления и усилению влияния бюрократической системы, она становится сложной и неповоротливой, а человеческий фактор добавляет ещё одну проблему — коррупцию.

Со временем социологи стали наделять термин «бюрократия» позитивным смыслом, а в негативном ключе употреблять понятие «бюрократизм». Под ним имеют в виду иррациональную систему, в которой инструкции, приказы и прочие формальности преобладают над интересами человека, компании или государства и здравым смыслом.

Как появилась и развилась бюрократия в России

Первые ростки бюрократии в России появились ещё в XIV веке, после начала объединения земель («собирание русских земель»), которое требовало централизации в управлении.

Сначала чиновники (дьяки) выполняли сугубо канцелярскую работу и не играли серьёзной роли в принятии государственных решений. Но в XVI веке начали возникать специализированные органы, «приказы», и служащие в них незнатные люди постепенно стали играть не менее важную роль, чем знатные бояре.