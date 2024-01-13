«Дедушка, уходи!». Празднуем Старый Новый год по старинке и гадаем на приметах
Старый Новый год, который празднуется в ночь с 13 на 14 января, — всего лишь Новый год по старому календарю, но в России он стал совершенно отдельным, понятным только нам праздником. Если вы устали от оливье, расскажем, как отметить его в старом дореволюционном стиле и ещё раз попытаться угадать, что год грядущий нам готовит.
Что мы празднуем в Старый Новый год
До революции 1917 года Старый Новый год был вовсе даже не старым, а самым обычным Новым годом. Всё дело в том, что царская Россия со времён Петра I жила по юлианскому календарю, придуманном ещё при Юлии Цезаре. При этом большинство стран Западного мира ещё в XVI–XVIII веке перешло на григорианский. Разница между этими двумя календарями составляла две недели из-за разного счёта високосных годов.
В России на григорианский календарь перешли только в январе 1918 года решением Совета Народных Комиссаров, которое подписал лично Ленин.
Таким образом, 14 января по новому стилю — это 1 января по старому стилю, то есть Новый год.
Но так как Русская православная церковь на григорианский календарь переходить отказалась, русские верующие продолжили отмечать церковные праздники по старому календарю. Из-за этого у католиков и православных началось расхождение в ключевых датах праздников, как Рождество (7 января вместо 25 декабря) и Пасха.
А Новый год по старому стилю (или, как его стали называть для краткости, старый Новый год) продолжили отмечать сначала по привычке, потом — как дань традициям. Ну а некоторые — как возможность таки отметить Новый год после окончания рождественского поста.
Как отмечают старый Новый год
Если официальный Новый год принято праздновать гуляньями, салютами и ломящимся от яств столом, то старый Новый год на постсоветском пространстве стал тихим семейным праздником. Встречать его с размахом не принято — силы и деньги уже потрачены на предшествующие тому праздники, да и официальным выходным он не считается (хотя в 2024 году выпадает на выходные).
Тем не менее хорошей традицией считается в этот день ещё раз навестить родных и пожелать им всего хорошего в наступившем году.
Нелишним будет в полночь открыть шампанское и загадать желание, как мы это делаем в Новый год. Ну и отпустить наконец на заслуженный отдых Деда Мороза, проводив труженика зимнего тыла дружным хоровым «Дедушка, уходи!».
Но для любителей праздновать «с погружением» можно организовать тематическое празднество в дореволюционном стиле — с традиционными угощениями, колядками и гаданиями.
Гадания на старый Новый год
Главным украшением стола в старые времена обычно становился жареный поросёнок — в этот день чтили память Василия Великого, считающегося святым покровителем свиноводства.
В праздничное меню также входило множество мясных блюд, сытная пшеничная каша (кутья), расписные пряники в форме зверей и разнообразная выпечка. А вот птицу и рыбу на стол не ставили.
Во многих семьях в этот день лепили пельмени или вареники, причём в один или несколько прятали «сюрприз» — это было ещё одной формой гаданий на Новый год.
Например, если в варенике попадалась фасоль, ожидали прибавления в семье, вареник с монеткой означал богатство, а начинка из укропа предвещала крепкое здоровье.
Вообще, эта пора считалась самой благодатной для гаданий, продолжающихся с Рождества до Крещенских праздников (т. н. «святки»).
Считалось, что в ночь с 13 на 14 января можно увидеть во сне суженого. А имя будущего жениха пытались узнать с помощью кутьи. Девушки прятали под одеждой ложку пшеничной каши, например, увязав её в платок, и спрашивали имя у первого встреченного незнакомого мужчины.
Встречать праздник в женской компании девушкам не рекомендовалось, иначе на замужество в новом году можно было не надеяться.
Обычаи на старый Новый год
Для суеверных этот день таил несколько запретов, которые нельзя было нарушать, чтобы не отвадить от дома удачу.
В старый Новый год нельзя:
- убираться, чтобы не вымести из дома «добро»;
- выносить мусор, так как вместе с ним могли исчезнуть благополучие и достаток;
- говорить тосты с частицей «не»;
- считать вслух до 13, это плохой знак;
- давать и брать деньги в долг;
- надевать тёмные, грязные и прохудившиеся вещи;
- крутиться перед зеркалом, чтобы случайно не отдать ему свою красоту;
- разговаривать поутру до того, как умоешься, иначе весь год можно провести в пустой болтовне;
- ругаться, обижаться и сквернословить.
Можно:
- выкинуть старую одежду, истрёпанный веник и колотую посуду и купить новые, чтобы притянуть богатство;
- сжечь старый календарь, чтобы все грустные воспоминания ушли в прошлое вместе с ним.
- менять праздничные наряды по три раза в день;
- надевать вещи наизнанку, чтобы привлечь в жизнь перемены;
- умываться холодной водой, в идеале из речки, колодца или родника;
- класть в воду для умывания монетку: по поверьям, медная сделает крепче и сильнее, золотая поможет стать красивее, а серебряная очистит лицо от веснушек, бородавок и родинок.
- начинать что-то новое. Рождённому в эту ночь ребёнку предвещали счастливую и здоровую жизнь, сговоренному браку — согласие. Хорошей приметой считалось, если в новый год первым в дом придёт молодой светловолосый парень, а вот приход первой женщины сулил беду. Согласие на брак, данное в старый Новый год, сулило крепкий семейный союз.
Приметы на погоду и урожай
Если хочется погадать, какую погоду ждать в наступившем году, в старый Новый год можно обратить внимание на некоторые приметы:
- если в этот день на улице тепло, то и лето будет погожим и жарким;
- если холодно, в будущем году можно не надеяться на грибы;
- метель в ночь праздника обещала снежную зиму и позднюю весну;
- если на деревьях иней — год будет урожайный и богатый на мёд;
- если ветер дует с юга, лето будет жарким и долгим, с востока — сулит хороший урожай фруктов, с запада — молоко и рыбу, с севера — изобилие орехов;
- чистое звёздное небо обещает летом полные корзинки ягод.