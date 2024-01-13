«Дедушка, уходи!». Празднуем Старый Новый год по старинке и гадаем на приметах

Но так как Русская православная церковь на григорианский календарь переходить отказалась, русские верующие продолжили отмечать церковные праздники по старому календарю. Из-за этого у католиков и православных началось расхождение в ключевых датах праздников, как Рождество (7 января вместо 25 декабря) и Пасха.

А Новый год по старому стилю (или, как его стали называть для краткости, старый Новый год) продолжили отмечать сначала по привычке, потом — как дань традициям. Ну а некоторые — как возможность таки отметить Новый год после окончания рождественского поста.

Как отмечают старый Новый год

Если официальный Новый год принято праздновать гуляньями, салютами и ломящимся от яств столом, то старый Новый год на постсоветском пространстве стал тихим семейным праздником. Встречать его с размахом не принято — силы и деньги уже потрачены на предшествующие тому праздники, да и официальным выходным он не считается (хотя в 2024 году выпадает на выходные).

Тем не менее хорошей традицией считается в этот день ещё раз навестить родных и пожелать им всего хорошего в наступившем году.

Нелишним будет в полночь открыть шампанское и загадать желание, как мы это делаем в Новый год. Ну и отпустить наконец на заслуженный отдых Деда Мороза, проводив труженика зимнего тыла дружным хоровым «Дедушка, уходи!».

Но для любителей праздновать «с погружением» можно организовать тематическое празднество в дореволюционном стиле — с традиционными угощениями, колядками и гаданиями.

Гадания на старый Новый год

Главным украшением стола в старые времена обычно становился жареный поросёнок — в этот день чтили память Василия Великого, считающегося святым покровителем свиноводства.

В праздничное меню также входило множество мясных блюд, сытная пшеничная каша (кутья), расписные пряники в форме зверей и разнообразная выпечка. А вот птицу и рыбу на стол не ставили.

Во многих семьях в этот день лепили пельмени или вареники, причём в один или несколько прятали «сюрприз» — это было ещё одной формой гаданий на Новый год.