Главный после Жириновского. 10 фактов про Леонида Слуцкого из ЛДПР

1

О детстве, юности и родителях лидера ЛДПР нет практически никакой информации — эту тему он ни с кем не обсуждает.

2

В 1999 году Слуцкого избрали в Государственную думу России. С тех пор Леонид не покидает её: он переизбирался туда шесть раз.

3

В 2000-м Слуцкий стал заместителем руководителя делегации российского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Через два года уже в статусе зампреда комитета по международным делам посетил Францию 21 раз за год, установив думский рекорд — с тех пор за ним закрепился имидж франкофила.

4

В конце 2022 года, уже будучи главой ЛДПР, Слуцкий предложил ввести наказание за русофобию — вплоть до уголовного преследования.

5

В 2001–2015 годах Леонид заведовал кафедрой мировой экономики и международных отношений МЭСИ, с 2015 года — кафедрой международных отношений и интеграционных процессов МГУ. С 2020 года — президент факультета мировой политики МГУ.