Главный после Жириновского. 10 фактов про Леонида Слуцкого из ЛДПР
Леонид Слуцкий — председатель Либерально-демократической партии России. Занял этот пост после смерти основателя ЛДПР и её бессменного лидера Владимира Жириновского. Рассказываем об этом политике через 10 ярких фактов.
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О детстве, юности и родителях лидера ЛДПР нет практически никакой информации — эту тему он ни с кем не обсуждает.
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В 1999 году Слуцкого избрали в Государственную думу России. С тех пор Леонид не покидает её: он переизбирался туда шесть раз.
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В 2000-м Слуцкий стал заместителем руководителя делегации российского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Через два года уже в статусе зампреда комитета по международным делам посетил Францию 21 раз за год, установив думский рекорд — с тех пор за ним закрепился имидж франкофила.
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В конце 2022 года, уже будучи главой ЛДПР, Слуцкий предложил ввести наказание за русофобию — вплоть до уголовного преследования.
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В 2001–2015 годах Леонид заведовал кафедрой мировой экономики и международных отношений МЭСИ, с 2015 года — кафедрой международных отношений и интеграционных процессов МГУ. С 2020 года — президент факультета мировой политики МГУ.
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Согласно последней декларации о доходах, в 2021 году депутат заработал 5,7 млн рублей. Унего есть 4 квартиры (одна в пользовании) и депутатская дача
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В 2007-м, будучи куратором ярославского отделения ЛДПР, Слуцкий обвешал область плакатами со своим изображением и слоганом «1000 полезных дел — к 1000-летию Ярославля», хотя отмечаться оно должно было только через три года. Так политик обошёл ограничение на агитацию до начала думской кампании.
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С июня 2017 года по март 2018 года Mercedes-Maybach S500 Слуцкого нарушил правила дорожного движения 825 раз. На этот автомобиль выписали штрафов на 1,4 млн рублей. При этом у депутата был личный водитель, поэтому неясно, сам ли он нарушал или работник, когда мчался за шефом.
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В январе 2017 года девелопер Сергей Полонский обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием возбудить уголовное дело против Леонида Слуцкого. По словам предпринимателя, парламентарии якобы вымогали у него взятку и «за оформление контракта» получили 990 кв. м в элитном московском пентхаусе.
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В феврале 2018 года три журналистки заявили о домогательствах со стороны Слуцкого во время работы в Госдуме. Слуцкий отверг все обвинения, назвав их заказухой.