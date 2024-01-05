Как подготовиться к Рождеству Христову и какие есть приметы

Основными символами Рождества Христова считаются звон колоколов, прославляющий Господа, зажжённые свечи, символизирующие Божественное сияние. А также:

рождественская ель;

священные дары: золото, ладан и смирна (смола миррового растения);

вертеп — картина Рождества;

Вифлеемская звезда.

Традиций на Рождество не так много, но все они очень важны:

Рождественский (или Филиппов) пост перед праздником — с 28 ноября по 6 января.

В Сочельник накануне Рождества нельзя есть до появления первой звезды.

В ночь с 6 на 7 января нужно сходить на праздничное богослужение в храме.

Детские воскресные школы готовят небольшие концерты и поздравляют священство и прихожан.

После богослужения верующие дома садятся за праздничный стол и «разговляются» — едят скоромную (то есть не постную) еду.

Колядки

С ночью на Рождество связана традиция колядования. Когда восходит первая звезда, толпа ряженой молодёжи идёт к соседям, несёт с собой рождественскую кутью и поёт колядки — специальные поздравительные песенки. А хозяева домов благодарят колядующих угощениями (блинами, пирогами и другими сладостями, в том числе специальным печеньем в форме животных) или деньгами.