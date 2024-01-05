Как подготовиться к Рождеству Христову и какие есть приметы
Рождество Христово — один из двух важнейших христианских праздников, посвящённый рождению сына божьего Иисуса Христа. Именно от этого события начинается отсчёт нашей эры. Рассказываем, как готовятся к Рождеству, какие символы связаны с этим днём, какие есть приметы.
Основными символами Рождества Христова считаются звон колоколов, прославляющий Господа, зажжённые свечи, символизирующие Божественное сияние. А также:
- рождественская ель;
- священные дары: золото, ладан и смирна (смола миррового растения);
- вертеп — картина Рождества;
- Вифлеемская звезда.
Традиций на Рождество не так много, но все они очень важны:
- Рождественский (или Филиппов) пост перед праздником — с 28 ноября по 6 января.
- В Сочельник накануне Рождества нельзя есть до появления первой звезды.
- В ночь с 6 на 7 января нужно сходить на праздничное богослужение в храме.
- Детские воскресные школы готовят небольшие концерты и поздравляют священство и прихожан.
- После богослужения верующие дома садятся за праздничный стол и «разговляются» — едят скоромную (то есть не постную) еду.
Колядки
С ночью на Рождество связана традиция колядования. Когда восходит первая звезда, толпа ряженой молодёжи идёт к соседям, несёт с собой рождественскую кутью и поёт колядки — специальные поздравительные песенки. А хозяева домов благодарят колядующих угощениями (блинами, пирогами и другими сладостями, в том числе специальным печеньем в форме животных) или деньгами.
Традиция зародилась на Руси во времена язычества — подобные песни изначально пели в день зимнего солнцестояния. После крещения Руси в 988 году колядовать стали на Рождество, а языческие мотивы соединились с христианскими обычаями.
Святки
Святки — это период от Рождества до праздника Крещения Господня (19 января). В это время принято ходить друг к другу в гости, поздравлять с Рождеством и заботиться об обездоленных людях. Благотворительность на Рождество и Святки считается благочестивой, угодной Богу традицией.
Со Святками связана традиция святочных гаданий. Популярно мнение, что на Святки можно увидеть вещие сны и заглянуть в будущее. Это сугубо народный и отнюдь не религиозный обычай, церковь не одобряет привороты, гадания и другие оккультные обряды.
Приметы на Рождество Христово
На Рождество Христово существует огромное количество примет.
- Одни приметы связаны с погодой : по Рождеству и Сочельнику раньше судили о будущем состоянии природы и урожае. Если в эти дни наблюдалась вьюга, говорили о ранней весне, стоял крепкий мороз — о жарком лете, новолуние — об очень плохом урожае.
- Другие приметы связаны со здоровьем. Например, в Рождество не следовало шить, иначе все члены семьи слягут с болезнью.
- Были и приметы на деньги : считалось полезным зажечь свечи и расставить в укромных углах миски с зерном (к богатству), а вот увиденная в Рождество мышь обещала будущие финансовые потери.