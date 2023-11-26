Любите умничать, говоря про окно Овертона? Скорее всего, вы это делаете неправильно

В 2010 году окно Овертона упомянули в названии триллера американского же писателя Гленна Бека. По сюжету окно Овертона сдвигается человеческой волей: обществом через эту технологию манипулирует главный герой, пиарщик, задумавший спасти Америку.

Автор романа предполагает, что любую идею, какой бы радикальной она ни была, можно внедрить в любое общество — даже самое консервативное.

Интересно то, что писатель видоизменил ключевой тезис: если изначально Овертон говорил о том, что политики подстраиваются под общественное мнение, то в книге происходит совсем другое, и политики сами меняют под свои нужды общественное мнение.

Действительно, ни Овертон, ни его коллеги не утверждали, что в общество реально внедрить любую идею , но концепция уже ушла в народ.

Книга Бека стала бестселлером, надолго заняла первое место в списке The New York Times. Гленн Бек говорил, что его роман — выдумка, хоть и основанная на реальных фактах, но читателей уже было не остановить. Христианский активист Джо Картер уже в 2011 году заявлял, что культурные достояния нации подрывают именно технологии имени Овертона.

Нашлись и те, кто связал окно Овертона с теориями заговора — дескать, так и творятся чёрные дела в мире. Один из интересных и показательных примеров — теория о том, что вампиры существуют и используют кино, чтобы сделать свой образ приемлемым и допустимым для общества.