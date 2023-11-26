Любите умничать, говоря про окно Овертона? Скорее всего, вы это делаете неправильно
Окно Овертона (окно дискурса) — это то, о чём можно говорить в приличном обществе: идеи, за публичное высказывание которых человека не «отменят». Термин используется как синоним воздействия на общественное сознание, в том числе путём манипуляций. Оригинальная концепция окна Овертона из науки попала в поп-культуру, и при этом заметно исказилась.
Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/Yaroslav Danylchenko, rawpixel.com, freepik
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В 1990-х годах социолог Джозеф Овертон предложил модель, которая давала возможность оценить, как те или иные идеи будут восприниматься в обществе. Модель была универсальной и позволяла оценить диапазон мнений в обществе — с оговоркой, что в публичном пространстве речь пойдёт только о некой части диапазона, без учёта радикальных мнений. Рамки диапазона — и есть пресловутое «окно», которое показывает то, что угодно большинству. Политики, по Овертону, скованы этими рамками, поскольку если взгляды общества (то есть избирателей) будут далеки от высказываемых мнений, поддержки политик не получит.
Теория Овертона использовалась внутри сообщества его коллег, пока в 2006 году не появилась публикация Натана Рассела, которая была предназначена для широкого круга читателей и объясняла суть идеи Овертона.
На эссе Рассела обратил внимание американский политик Джошуа Тревиньо, который пожелал внести доработки — уточнить озвученную Расселом шкалу, которая описывает окно дискурса. Вместо абстрактных «больше свободы» и «меньше свободы» Тревиньо предложил 6 ступеней: немыслимо, радикально, приемлемо, разумно, стандартно, действующая норма. Кроме того, политик заметил, что окно Овертона можно использовать для манипуляций людьми.
В 2010 году окно Овертона упомянули в названии триллера американского же писателя Гленна Бека. По сюжету окно Овертона сдвигается человеческой волей: обществом через эту технологию манипулирует главный герой, пиарщик, задумавший спасти Америку.
Автор романа предполагает, что любую идею, какой бы радикальной она ни была, можно внедрить в любое общество — даже самое консервативное.
Интересно то, что писатель видоизменил ключевой тезис: если изначально Овертон говорил о том, что политики подстраиваются под общественное мнение, то в книге происходит совсем другое, и политики сами меняют под свои нужды общественное мнение.
Действительно, ни Овертон, ни его коллеги не утверждали, что в общество реально внедрить любую идею , но концепция уже ушла в народ.
Книга Бека стала бестселлером, надолго заняла первое место в списке The New York Times. Гленн Бек говорил, что его роман — выдумка, хоть и основанная на реальных фактах, но читателей уже было не остановить. Христианский активист Джо Картер уже в 2011 году заявлял, что культурные достояния нации подрывают именно технологии имени Овертона.
Нашлись и те, кто связал окно Овертона с теориями заговора — дескать, так и творятся чёрные дела в мире. Один из интересных и показательных примеров — теория о том, что вампиры существуют и используют кино, чтобы сделать свой образ приемлемым и допустимым для общества.