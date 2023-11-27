Нужная стране железяка. 10 крутых фактов про БАМ

1

БАМ — вторая российская железная дорога на Дальний Восток после Транссиба. Одной магистрали было недостаточно: случись что с дорогой — и часть страны будет отрезана. Поэтому власти решили построить новый путь и проложить его поближе к залежам полезных ископаемых, чтобы их было проще и дешевле вывозить.

2

Строительство БАМа вошло в историю как самая большая комсомольская стройка — на неё приезжали люди со всех республик страны. Строители БАМа зарабатывали бешеные деньги и каждый день боролись то с жарой, то с морозами, то с тучами таёжных кровососов — а их труд воспевали в песнях.

3

Магистраль проходит через шесть регионов: Иркутская область, Забайкальский край, Амурская область, Бурятия, Якутия, Хабаровский край. В этих регионах добывают уголь, нефть, газ, железную и медную руду, при этом планируют разрабатывать новые месторождения. Это возможно благодаря БАМу: чем проще транспортировка техники и сырья, тем выгоднее добыча.

4

Больше 1000 км пути идёт по вечной мерзлоте (её глубина достигает сотен метров), дорога проходит по сейсмоопасным местам. Пробито 8 тоннелей. На пути больше 200 станций и разъездов, больше 60 городов и посёлков.

5

Строительство БАМа началось ещё в 1930-е годы. Но вскоре эта история затихла до 1970-х. В 1974 году Генсек КПСС Леонид Брежнев назвал БАМ «важнейшей девятой стройкой пятилетки», а через месяц на съезде ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи, т. е. комсомол) БАМ объявили всесоюзной ударной стройкой. Тот самый случай, когда «партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть"».

6

Cредняя зарплата на БАМе — 300 рублей в месяц против средней инженерской зарплаты по Союзу в 120–150 рублей. Но и условия были стеснённые.

7

К 1979 году закончили основные работы по строительству полотна, но это было ещё не всё. 1 октября 1984 года на станции Куанда в Читинской области отпраздновали стыковку рельс строителей запада и востока и укладку соединительного «золотого» звена, но дорога была ещё не готова. Сроки сдвинули до 1986 года, потом — до 1989-го.

8

В 1989 году комиссия ввела в эксплуатацию последний объект. Но отдельные участки дороги стали работать много позже — например, Северомуйский тоннель длиной 15,3 км, самый большой в стране и пятый по протяжённости в мире, запустили только в 2003 году. При СССР пробурили больше 14,5 км — а оставшиеся метры не давались. Строители собрали полный комплект проблем при создании: вечная мерзлота, подземные воды, осыпи с обвалами, тектонические разломы.

9

Общая стоимость строительства оценивается в 17,7 млрд рублей в пересчёте на цены 1991 года. Для сравнения: доходы госбюджета 1990 году составляли 472 млн рублей.

10

К моменту распада СССР БАМ оказался не загружен: одно время его не стеснялись называть «длинным памятником советской глупости». олько в 2010-е годы ситуация поменялась — и БАМ приспособили для разработки рудников (например, Эльгинского месторождения). Вскоре и БАМ, и Транссиб оказались сильно загружены. Сейчас обе магистрали реконструируют.