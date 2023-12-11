Энциклопедия
00:10, 11 декабря 2023
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5 понятных примеров глобализации. Идеальная шпаргалка для студентов и школьников

Глобализация — процесс всемирной унификации в сферах экономики, политики, культуры, науки и последующей интеграции. Говоря простыми словами, страны мира во всех сферах жизни становятся всё более похожими. Собрали несколько понятных примеров этого явления из разных сфер.

AP/EAST NEWS/Saudi Press Agency

AP/EAST NEWS/Saudi Press Agency

© Stable Diffusion

  • В политике: появление крупных международных организаций типа Всемирной торговой организации (ВТО), Организации Объединённых Наций (ООН);
  • В экономике: PepsiCo и Apple размещают производство в странах с более низкими издержками;
  • В медицине: существование единой Международной классификации болезней (МКБ), международных непатентованных названий препаратов (МНН);
  • В культуре: одни и те же блокбастеры, которые показывают в разных странах;
  • В религии: усиление позиций ислама, его проникновение в европейские страны.
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