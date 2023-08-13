Кто такой Бернар Арно, на чём он сколотил состояние и почему его называют волком в кашемировом пальто

В 1999 году Арно заинтересовался итальянской компанией по производству кожаных изделий Gucci, которой тогда управляли Том Форд и Доменико Де Соле. Бизнесмен действовал аккуратно и незаметно. Сначала накопил 5% акций, а потом увеличил их до 34,4%.

Итальянцы были против поглощения их компании, потому начались долгие судебные разбирательства, которые продлились до 2001 года. New York Post назвала это противостояние «кровопролитной войной в моде» и «войной акул». В итоге LVMH пришлось отступить. Корпорация продала свои акции и вышла из гонки с прибылью в размере $700 млн.

Арно продолжал приобретать люксовые бренды, в том числе итальянскую компанию Fendi (2003 год), культовый французский универмаг La Samaritaine (2010 год), итальянский ювелирный бренд Bulgari (2011 год) и старейшую американскую ювелирную компанию Tiffany & Co. (2021 год).

Он также построил Fondation Louis Vuitton (2014 год), музей современного искусства, где выставляются знаменитые произведения искусства XX и XXI веков, часть из которых — личная коллекция бизнесмена. В 2007 году Арно был удостоен звания кавалера ордена Почётного легиона, одной из высших наград Франции.

Состояние Бернара Арно

5 апреля 2023 года Бернар Арно обошёл Илона Маска, став самым богатым человеком на земле по версии Forbes. Издание оценило состояние бизнесмена в $211 млрд. Основатель Tesla занял вторую строчку с состоянием в $180 млрд.

Бернар Арно не только хорошо зарабатывает, но и много тратит. По некоторым данным, миллиардер владеет частным островом площадью 135 акров (54,5 га) на Багамах. У главы LVMH есть дом в Париже, стоимость которого не разглашается. А также он потратил около $96 млн на жилую недвижимость в нескольких элитных районах Лос-Анджелеса.

Семья Бернара Арно

Арно был женат дважды.

В 1973 году он заключил брак с Анной Деваврин. У супругов родились двое детей, после чего в 1990 году они развелись. Спустя год, в 1991-м, французский миллиардер женился на Элен Мерсье, канадской пианистке. Поговаривают, что во время конфетно-букетного периода Арно играл для своей возлюбленной Шопена и других классических композиторов.

Сейчас французский миллиардер и его жена живут на левом берегу Парижа, к югу от реки Сены, в историческом квартале. От второй супруги у Арно трое детей. Все пятеро наследников бизнесмена работают в LVMH; в июле 2022 года он предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы передать им равные доли.

Семейство французского миллиардера — один из богатейших кланов в мире. Высокий доход не только у Бернара, но и у его детей.

Его старшая дочь, Дельфина, входит в совет директоров LVMH и занимает пост главы Christian Dior Couture. Её личное состояние неизвестно, но в 2022 году оно оценивалось примерно в $120 млн.

Старший сын миллиардера Антуан (а по совместительству муж российской модели Натальи Водяновой) занимает должность генерального директора LVMH, Christian Dior SE и обувной компании Berluti. По некоторым данным, его состояние составляет $500 млн.

Александр Арно — исполнительный вице-президент Tiffany & Co. Его состояние также оценивается в $500 млн.

Фредерик Арно — генеральный директор Tag Heuer. Предположительно, его собственный капитал составляет $155 млн.

Младший сын Бернара, Жан, руководит часовым подразделением Louis Vuitton. Сложно ответить, сколько зарабатывает молодой человек, но в 2022 году его капитал оценивали в $10 млн.

Коллекционирование

В своем доме Арно хранит коллекцию работ художников- модернистов, среди которых Жан-Мишель Баския, Дэмиен Херст, Маурицио Каттелан, Энди Уорхол и Пабло Пикассо.

Как вспоминал миллиардер, его первая покупка на аукционе — работа Клода Моне «Мост Чаринг-Кросс».

«Я был единственным, кто сделал ставку на эту картину, и я получил её за относительно небольшую сумму», — делился Бернар Арно.

Миллиардер покупает картины не только для себя, но и для своего музея современного искусства. Арно признаётся, что для личной коллекции берёт те работы, которые ему нравятся и которые «долговечны». А вот покупки для музея согласовывает с куратором учреждения и историком искусства Сюзанной Пейдж.

Благотворительность

Бернар Арно тратит круглые суммы не только на личные хотелки. Внушительная доля его заработков идёт на благотворительность. Созданный им фонд LVMH часто жертвует деньги в пользу искусства и культуры, а именно на реконструкцию исторических мест. В 2019 году, когда в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, Бернар Арно пообещал выделить $200 млн на его восстановление.

LVMH помогает и в других достойных делах. Организация пожертвовала более $11 млн на борьбу с лесным пожаром на Амазонке, а в начале пандемии коронавируса выделила более $2 млн Китайскому Красному Кресту для оказания помощи в борьбе с инфекцией.

Скандалы, связанные с Бернаром Арно

Шпионаж

В 2021 году суд принудил компанию LVMH заплатить штраф в размере €10 млн ($11,27 млн), чтобы урегулировать обвинения в шпионаже.

Как оказалось, Бернар Арно нанял бывшего главу внутренней разведки Франции для слежки за частными лицами. В частности, за журналистом и левым активистом Франсуа Руффином, снявшим про миллиардера фильм «Спасибо, босс». В картине Арно изображён как бессердечный магнат, разоряющий французский рабочий класс.

Обман потребителей

В 2017 году The Guardian выпустила сенсационную заметку, в которой раскрыла некоторые удивительные подробности производства обуви Louis Vuitton. Как оказалось, модные итальянские ботинки и туфли стоимостью более $600 производят вовсе не в Италии, а румынской Трансильвании — регионе, больше известном своими байками про вампиров, нежели обувным ремеслом.

Фабрики тщательно охраняются, а личности сотрудников предприятий засекречены. В 2014 году съёмочная группа французского телевидения остановилась у ворот. Рабочие анонимно сказали, что вся обувь бренда производится в Румынии, а затем отправляется ​​в Италию, где добавляют подошву с заветной надписью Made in Italy.

Влияние на СМИ и вмешательство в «Википедию»

Французская фирма Avisa Partners, которая оказывает поддержку крупным бизнесменам, топ-менеджерам, политикам и другим важным персонам, оказалась в эпицентре скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что компания распространяла фейковую информацию и «статьи-призраки» через свои блоги, а также вносила правки в «Википедию» чтобы повысить рейтинг своих клиентов и очернить конкурентов.

И одним из клиентов компании был как раз Бернар Арно. На его странице в французской «Википедии» стоит баннер, который информирует читателей о том, что статью изменил один или несколько участников, получившие оплату за внесённые правки.