Словарик пацана: кто такие чушпан, скорлупа и другие персонажи главного сериала осени
Чушпан — человек, который не состоит в молодёжной группировке, чужак. Это казанское жаргонное слово было в ходу в 80-е годы ХХ века и снова вошло в обиход в 2023 году благодаря российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так же, как моду на винтажные наряды и уличные разборки, лексику из сериала подхватила молодёжь.
© кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», kinopoisk.ru
Простыми словами , чушпан — это «не пацан» на сленге казанских группировок. Чушпаном могли называть обычного подростка, который не примкнул к бандам в силу воспитания или других факторов. По ситуации словоупотребления схоже со словом «лох», но с дополнительным окрасом: не наш «лох», не имеющий защиты «настоящих пацанов», а значит, предназначенный для высмеивания и использования.
Это ёмкое, пусть и не очень понятное вне контекста слово появилось в Рунете как-то внезапно на фоне грандиозной популярности сериала «Слово пацана» — и мгновенно обросло мемами.
«Чушпаны — это те, кто не участвует в группировке. Это такое унизительное слово. Обычно так называли тех, у кого отнимают деньги или, может быть, вещи. Или они носили в кассу», — объясняет Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».
Существуют также версии, что чушпан — это деревянный стакан, либо видоизменённое слово «чепушила» из тюремного сленга, либо слияние слов «чушь» и «пацан». А словарик современной лексикой определяет чушпана как человека, не следящего за модой.
Краткий словарик «Слова пацана»
Какие ещё слова там промелькнули, но не настолько завирусились?
Супера — члены группировок, взрослые парни старше 18 лет.
Скорлупа — члены группировки младше 14 лет.
Старшие — члены группировки от 14 до 18 лет, считались боевым ядром банды.
Автор — авторитет, самый главный в банде. Такие в мире «Слова пацана» распоряжались общими деньгами банды и принимали решения.
Мотальщик — член группировки. Мотаться — состоять в группировке.
Пришиться, отшиться — прийти в группировку и уйти из неё по собственному желанию.
Загашенный — член группировки, который совершил тяжкий проступок (по меркам банды): воровал у своих, обращался в милицию. После этого его изгоняли из группировки, и он становился загашенным. С загашенными не здоровались — и чушпаны в том числе.
Зихер — неправильный проступок со стороны пацана, какая-то провинность.