Энциклопедия
00:10, 16 декабря 2023
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Словарик пацана: кто такие чушпан, скорлупа и другие персонажи главного сериала осени

Чушпан — человек, который не состоит в молодёжной группировке, чужак. Это казанское жаргонное слово было в ходу в 80-е годы ХХ века и снова вошло в обиход в 2023 году благодаря российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так же, как моду на винтажные наряды и уличные разборки, лексику из сериала подхватила молодёжь.

Словарик пацана: кто такие чушпан, скорлупа и другие персонажи главного сериала осени

© кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», kinopoisk.ru

Простыми словами , чушпан — это «не пацан» на сленге казанских группировок. Чушпаном могли называть обычного подростка, который не примкнул к бандам в силу воспитания или других факторов. По ситуации словоупотребления схоже со словом «лох», но с дополнительным окрасом: не наш «лох», не имеющий защиты «настоящих пацанов», а значит, предназначенный для высмеивания и использования.

Это ёмкое, пусть и не очень понятное вне контекста слово появилось в Рунете как-то внезапно на фоне грандиозной популярности сериала «Слово пацана» — и мгновенно обросло мемами.

twitter.com

twitter.com

«Чушпаны — это те, кто не участвует в группировке. Это такое унизительное слово. Обычно так называли тех, у кого отнимают деньги или, может быть, вещи. Или они носили в кассу», — объясняет Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».

Существуют также версии, что чушпан — это деревянный стакан, либо видоизменённое слово «чепушила» из тюремного сленга, либо слияние слов «чушь» и «пацан». А словарик современной лексикой определяет чушпана как человека, не следящего за модой.

кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», kinopoisk.ru

кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», kinopoisk.ru

Краткий словарик «Слова пацана»

Какие ещё слова там промелькнули, но не настолько завирусились?

Супера — члены группировок, взрослые парни старше 18 лет.

Скорлупа — члены группировки младше 14 лет.

Старшие — члены группировки от 14 до 18 лет, считались боевым ядром банды.

Автор — авторитет, самый главный в банде. Такие в мире «Слова пацана» распоряжались общими деньгами банды и принимали решения.

Мотальщик — член группировки. Мотаться — состоять в группировке.

Пришиться, отшиться — прийти в группировку и уйти из неё по собственному желанию.

Загашенный — член группировки, который совершил тяжкий проступок (по меркам банды): воровал у своих, обращался в милицию. После этого его изгоняли из группировки, и он становился загашенным. С загашенными не здоровались — и чушпаны в том числе.

Зихер — неправильный проступок со стороны пацана, какая-то провинность.

Автор:Агата Юдина
Редакция
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