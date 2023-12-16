Словарик пацана: кто такие чушпан, скорлупа и другие персонажи главного сериала осени

Простыми словами , чушпан — это «не пацан» на сленге казанских группировок. Чушпаном могли называть обычного подростка, который не примкнул к бандам в силу воспитания или других факторов. По ситуации словоупотребления схоже со словом «лох», но с дополнительным окрасом: не наш «лох», не имеющий защиты «настоящих пацанов», а значит, предназначенный для высмеивания и использования.

Это ёмкое, пусть и не очень понятное вне контекста слово появилось в Рунете как-то внезапно на фоне грандиозной популярности сериала «Слово пацана» — и мгновенно обросло мемами.