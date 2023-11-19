Таблеточка для сна. Что нужно знать о хайповом мелатонине и кому его ни в коем случае нельзя пить
Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе головного мозга. Он играет важную роль в регуляции циркадных ритмов организма и сна-бодрствования. Если говорить простыми словами, это «гормон сна». Мелатонин также используется в качестве лекарственного средства для улучшения сна и борьбы со стрессом. Рассказываем, кому он нужен и почему опасно его принимать самостоятельно.
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Мелатонин отвечает за погружение организма в сон, обеспечивая полноценный отдых. Он начинает вырабатываться в ночные часы и перестаёт делать это при свете. Сигнал об изменении освещения отправляет в мозг сетчатка глаза.
Большую часть мелатонина (около 80%) производит эпифиз — шишковидное тело, железа внутри головного мозга. Источником для образования этого гормона служит аминокислота триптофан, которую люди получают из пищи.
Остальные вырабатывают клетки крови, сетчатки глаза, пищеварительного тракта, бронхов и лёгких, почек, поджелудочной железы и даже простаты и яичников. Но этот «периферический» гормон не воздействует на суточные ритмы, он нужен в течение дня для других целей.
Дело в том, что на решении вопросов со сном действие мелатонина не заканчивается: он участвует в работе эндокринной системы и регулировке температуры тела, в восстановлении повреждённых клеток и поглощении свободных радикалов — эти молекулы разрушают ткани, приводят к снижению иммунитета, развитию новообразований. Мелатонин нейтрализует эти вредные воздействия — так проявляется его антиоксидантная активность.
Шишковидная железа, помимо мелатонина, также производит серотонин, «гормон счастья». Эти гормоны тесно связаны. Чем больше днём серотонина, тем выше производительность мелатонина ночью. Кроме того, гормон сна уменьшает уровень «гормона стресса» — кортизола. Так что достаточный уровень мелатонина профилактирует развитие депрессий и некоторых психических расстройств.
Косвенно этот гормон влияет и на темпы старения и продолжительность жизни (в лучшую сторону). Тут всё просто: хороший сон — залог здоровья. Учёные из Университета Осло сделали вывод, что 6,5 часа — это оптимальная продолжительность сна для сохранности мозга. Если спать меньше, структуры головного мозга начнут нарушаться, и это ускорит наступление деменции.
Уровень мелатонина в течение дня довольно низкий, ночью его содержание в крови в 5–10 раз выше. Уровень достигает пика к двум часам ночи, затем его количество снижается к семи утра и до вечера остается низким.
Порядка 70% мелатонина синтезируется именно ночью.
Пик концентрации гормона сна в организме приходится на 4–8 лет, а с подросткового возраста неизменно снижается. У пожилых людей, как правило, развивается дефицитное состояние, причём проблемы могут начаться уже после 50 лет.
Кому назначают мелатонин
Мелатонин обычно назначают:
- для лечения бессонницы у пациентов старше 55 лет, когда организм начинает вырабатывать меньше этого гормона;
- чтобы устранить нарушение циркадных ритмов — например, тем, кто работает в ночную смену;
- при джетлаге — расстройстве сна, вызванном резкой сменой часового пояса;
- при первичной бессоннице (когда проблемы со сном не решаются больше месяца и для этого нет видимых причин);
- чтобы отрегулировать сон при травмах головного мозга и нейродегенеративных расстройствах.
Научные исследования показывают: мелатонин действительно ускоряет засыпание. Но при этом Американская академия медицины сна, например, не советует использовать его при регулярных проблемах с засыпанием — эффект, по мнению учёных, слабый, нужно что-то посильнее.
При лечении вторичных нарушений сна (вызванных «внешними» причинами, каким-либо заболеванием) мелатонин показал противоречивые результаты: он помогает заснуть и увеличивает, таким образом, общее время сна, но эффективность отдыха от этого не повышается.
Тем не менее гормон можно использовать: хуже не будет. Он даже безопаснее других безрецептурных снотворных, а большие его дозы (до 100 таблеток за раз) не вызывали у людей клинически значимых нежелательных реакций. В свежих публикациях учёные всё больше пишут о том, что лечение мелатонином положительно влияет на сон.
Кроме того, мелатонин может помочь при некоторых видах головной боли: - первично-колющей, кластерной (то есть точечной); - гемикрании континуа (постоянная боль в одной половине головы); - гипнической (боль, которая пробуждает ото сна).
Гормон хорошо помогает при расстройстве поведения во время сна — когда человек видит кошмары и активно двигается во сне, вредя себе или партнёру. Также мелатонин можно принимать при тревоге перед медицинскими манипуляциями.
Противопоказания и побочки
Перед применением мелатонина нужно обязательно изучить инструкцию, потому что его нежелательно сочетать с некоторыми препаратами. Например, совместный приём с антидепрессантами и эстрогенами усиливает эффект сонливости, а это может быть опасно — например, для тех, кто водит автомобиль.
Мелатонин обычно противопоказан людям с аутоиммунными заболеваниями, печёночной и почечной недостаточностями, беременным, кормящим и детям. Но окончательное решение всё равно остаётся за лечащим врачом.
В инструкциях к мелатонину есть целые списки из возможных нежелательных эффектов — например, сонливость, головокружение, ранее пробуждение, ночные кошмары, плохое качество сна, повышение давления, усиление сердцебиения. Все они достаточно редкие, и досконально изучать их нет никакого смысла — никто не даст заранее гарантию, возникнет побочка или нет.
Не назначайте себе самостоятельно лекарства и БАДы. Обязательно обращайтесь к врачам за консультациями.