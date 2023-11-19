Таблеточка для сна. Что нужно знать о хайповом мелатонине и кому его ни в коем случае нельзя пить

Мелатонин отвечает за погружение организма в сон, обеспечивая полноценный отдых. Он начинает вырабатываться в ночные часы и перестаёт делать это при свете. Сигнал об изменении освещения отправляет в мозг сетчатка глаза.

Большую часть мелатонина (около 80%) производит эпифиз — шишковидное тело, железа внутри головного мозга. Источником для образования этого гормона служит аминокислота триптофан, которую люди получают из пищи.

Остальные вырабатывают клетки крови, сетчатки глаза, пищеварительного тракта, бронхов и лёгких, почек, поджелудочной железы и даже простаты и яичников. Но этот «периферический» гормон не воздействует на суточные ритмы, он нужен в течение дня для других целей.

Дело в том, что на решении вопросов со сном действие мелатонина не заканчивается: он участвует в работе эндокринной системы и регулировке температуры тела, в восстановлении повреждённых клеток и поглощении свободных радикалов — эти молекулы разрушают ткани, приводят к снижению иммунитета, развитию новообразований. Мелатонин нейтрализует эти вредные воздействия — так проявляется его антиоксидантная активность.

Шишковидная железа, помимо мелатонина, также производит серотонин, «гормон счастья». Эти гормоны тесно связаны. Чем больше днём серотонина, тем выше производительность мелатонина ночью. Кроме того, гормон сна уменьшает уровень «гормона стресса» — кортизола. Так что достаточный уровень мелатонина профилактирует развитие депрессий и некоторых психических расстройств.

Косвенно этот гормон влияет и на темпы старения и продолжительность жизни (в лучшую сторону). Тут всё просто: хороший сон — залог здоровья. Учёные из Университета Осло сделали вывод, что 6,5 часа — это оптимальная продолжительность сна для сохранности мозга. Если спать меньше, структуры головного мозга начнут нарушаться, и это ускорит наступление деменции.

Уровень мелатонина в течение дня довольно низкий, ночью его содержание в крови в 5–10 раз выше. Уровень достигает пика к двум часам ночи, затем его количество снижается к семи утра и до вечера остается низким.