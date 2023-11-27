Ваши деньги сгорают. 7 надёжных вариантов для инвестиции, доступные каждому

Акции . Это ценные бумаги, свидетельствующие, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. На акциях зарабатывают двумя основными способами. Во-первых, ждут, когда она подорожает, и продают. Во-вторых, получают дивиденды. Но их платят далеко не все компании.

Облигации . Это тоже ценные бумаги. Купить их — значит фактически дать денег в долг компании на чётко оговорённое время. Когда срок заканчивается, инвестору возвращают его вложения. А до тех пор держателям облигаций выплачивают проценты (купоны) за пользование их деньгами.

ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Это набор собранных по определённому принципу ценных бумаг или активов, в котором можно купить долю. Проще говоря, это уже готовый, собранный профессионалами портфель. Его делят на части — паи. Эти паи можно купить и стать собственником доли в фонде (и, соответственно, части всего имущества, что есть в ПИФе).

Акциями, облигациями и паями торгуют на фондовом рынке. Чтобы делать это, нужно выбрать брокера и открыть счёт. Как правило, торговать бумагами можно через мобильное приложение банка.

Валюта . Это денежные знаки любой страны, которые можно покупать и продавать, зарабатывая на скачках курсов. Делать это можно через банки, но там велика разница между ценой покупки и продажи. На бирже она меньше, поэтому многие предпочитаю вкладываться в валюту через брокерский счёт.

Драгоценные металлы . Это редкие и дорогие металлы, которые обладают высокой химической стойкостью и большой экономической ценностью. Купить драгоценные металлы можно несколькими способами: приобрести слитки в банке, купить драгоценные монеты, открыть обезличенный металлический счёт.

Банковские вклады . Пожалуй, один из самых понятных инструментов для большинства населения. Риск потерять вложенные средства можно свести до нуля, если вкладывать менее 1,4 млн рублей: в таком случае инвестиция будет застрахована государством. Но ставки по вкладам редко бывают выше реальной инфляции.

Недвижимость. Ещё один старый проверенный способ вложения. Недвижимость обычно только растёт в цене, защищая вложения от инфляции, и может приносить постоянный доход от сдачи в аренду. Но с ходу купить квартиру или даже гараж под силу далеко не каждому.

Инвестиции и риски

Чтобы снизить риски потери вложений, в инвестиционный портфель включают разные инструменты. Расширение портфеля можно производить двумя способами: по секторам экономики и классам активов. Это называется диверсификацией.

Валюта, акции, облигации — это разные классы активов. По степени риска акции самые «опасные», а самые надёжные, но приносящие небольшие доходы — облигации и депозиты.

Есть золотое правило, касающееся всех вкладчиков, даже тех, чьими счетами управляют профессионалы: не инвестировать в незнакомые инструменты.