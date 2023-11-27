Энциклопедия
08:40, 27 ноября 2023
2 мин.

Ваши деньги сгорают. 7 надёжных вариантов для инвестиции, доступные каждому

Если положить деньги под подушку, их «съест» инфляция. А если куда-то вложить, то есть шанс, что не только не прогоришь, но и заработаешь. Но тут надо учитывать, что никаких гарантий нет: всегда существует риск того, что вместо дохода от инвестиций получишь убыток. Рассказываем про 7 популярных в России способов спасти деньги от обесценивания.

Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/[drobotdean](https://ru.freepik.com/free-photo/young-thinking-concentrated-man-holding-money_6818545.htm)

Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/drobotdean

© Stable Diffusion

  • Акции. Это ценные бумаги, свидетельствующие, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. На акциях зарабатывают двумя основными способами. Во-первых, ждут, когда она подорожает, и продают. Во-вторых, получают дивиденды. Но их платят далеко не все компании.

  • Облигации. Это тоже ценные бумаги. Купить их — значит фактически дать денег в долг компании на чётко оговорённое время. Когда срок заканчивается, инвестору возвращают его вложения. А до тех пор держателям облигаций выплачивают проценты (купоны) за пользование их деньгами.

  • ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Это набор собранных по определённому принципу ценных бумаг или активов, в котором можно купить долю. Проще говоря, это уже готовый, собранный профессионалами портфель. Его делят на части — паи. Эти паи можно купить и стать собственником доли в фонде (и, соответственно, части всего имущества, что есть в ПИФе).

Акциями, облигациями и паями торгуют на фондовом рынке. Чтобы делать это, нужно выбрать брокера и открыть счёт. Как правило, торговать бумагами можно через мобильное приложение банка.

  • Валюта. Это денежные знаки любой страны, которые можно покупать и продавать, зарабатывая на скачках курсов. Делать это можно через банки, но там велика разница между ценой покупки и продажи. На бирже она меньше, поэтому многие предпочитаю вкладываться в валюту через брокерский счёт.

  • Драгоценные металлы. Это редкие и дорогие металлы, которые обладают высокой химической стойкостью и большой экономической ценностью. Купить драгоценные металлы можно несколькими способами: приобрести слитки в банке, купить драгоценные монеты, открыть обезличенный металлический счёт.

  • Банковские вклады. Пожалуй, один из самых понятных инструментов для большинства населения. Риск потерять вложенные средства можно свести до нуля, если вкладывать менее 1,4 млн рублей: в таком случае инвестиция будет застрахована государством. Но ставки по вкладам редко бывают выше реальной инфляции.

  • Недвижимость. Ещё один старый проверенный способ вложения. Недвижимость обычно только растёт в цене, защищая вложения от инфляции, и может приносить постоянный доход от сдачи в аренду. Но с ходу купить квартиру или даже гараж под силу далеко не каждому.

Инвестиции и риски

Чтобы снизить риски потери вложений, в инвестиционный портфель включают разные инструменты. Расширение портфеля можно производить двумя способами: по секторам экономики и классам активов. Это называется диверсификацией.

Валюта, акции, облигации — это разные классы активов. По степени риска акции самые «опасные», а самые надёжные, но приносящие небольшие доходы — облигации и депозиты.

Есть золотое правило, касающееся всех вкладчиков, даже тех, чьими счетами управляют профессионалы: не инвестировать в незнакомые инструменты.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.