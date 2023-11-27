Ваши деньги сгорают. 7 надёжных вариантов для инвестиции, доступные каждому
Если положить деньги под подушку, их «съест» инфляция. А если куда-то вложить, то есть шанс, что не только не прогоришь, но и заработаешь. Но тут надо учитывать, что никаких гарантий нет: всегда существует риск того, что вместо дохода от инвестиций получишь убыток. Рассказываем про 7 популярных в России способов спасти деньги от обесценивания.
Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/drobotdean
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Акции. Это ценные бумаги, свидетельствующие, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. На акциях зарабатывают двумя основными способами. Во-первых, ждут, когда она подорожает, и продают. Во-вторых, получают дивиденды. Но их платят далеко не все компании.
Облигации. Это тоже ценные бумаги. Купить их — значит фактически дать денег в долг компании на чётко оговорённое время. Когда срок заканчивается, инвестору возвращают его вложения. А до тех пор держателям облигаций выплачивают проценты (купоны) за пользование их деньгами.
ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Это набор собранных по определённому принципу ценных бумаг или активов, в котором можно купить долю. Проще говоря, это уже готовый, собранный профессионалами портфель. Его делят на части — паи. Эти паи можно купить и стать собственником доли в фонде (и, соответственно, части всего имущества, что есть в ПИФе).
Акциями, облигациями и паями торгуют на фондовом рынке. Чтобы делать это, нужно выбрать брокера и открыть счёт. Как правило, торговать бумагами можно через мобильное приложение банка.
Валюта. Это денежные знаки любой страны, которые можно покупать и продавать, зарабатывая на скачках курсов. Делать это можно через банки, но там велика разница между ценой покупки и продажи. На бирже она меньше, поэтому многие предпочитаю вкладываться в валюту через брокерский счёт.
Драгоценные металлы. Это редкие и дорогие металлы, которые обладают высокой химической стойкостью и большой экономической ценностью. Купить драгоценные металлы можно несколькими способами: приобрести слитки в банке, купить драгоценные монеты, открыть обезличенный металлический счёт.
Банковские вклады. Пожалуй, один из самых понятных инструментов для большинства населения. Риск потерять вложенные средства можно свести до нуля, если вкладывать менее 1,4 млн рублей: в таком случае инвестиция будет застрахована государством. Но ставки по вкладам редко бывают выше реальной инфляции.
Недвижимость. Ещё один старый проверенный способ вложения. Недвижимость обычно только растёт в цене, защищая вложения от инфляции, и может приносить постоянный доход от сдачи в аренду. Но с ходу купить квартиру или даже гараж под силу далеко не каждому.
Инвестиции и риски
Чтобы снизить риски потери вложений, в инвестиционный портфель включают разные инструменты. Расширение портфеля можно производить двумя способами: по секторам экономики и классам активов. Это называется диверсификацией.
Валюта, акции, облигации — это разные классы активов. По степени риска акции самые «опасные», а самые надёжные, но приносящие небольшие доходы — облигации и депозиты.
Есть золотое правило, касающееся всех вкладчиков, даже тех, чьими счетами управляют профессионалы: не инвестировать в незнакомые инструменты.