70 или 120? Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в 2024 году

В 2023 году курс доллара относительно рубля вырос на 30%. Власти приняли меры с смогли затормозить его у отметки 90 рублей. Но что будет дальше? Эксперты полагают, что российская валюта и дальше продолжит слабеть, хотя уже и не так быстро. Аналитики рассказали, каким видят курс доллара в 2024 году.