70 или 120? Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в 2024 году
В 2023 году курс доллара относительно рубля вырос на 30%. Власти приняли меры с смогли затормозить его у отметки 90 рублей. Но что будет дальше? Эксперты полагают, что российская валюта и дальше продолжит слабеть, хотя уже и не так быстро. Аналитики рассказали, каким видят курс доллара в 2024 году.
Аналитик «Финама» Николай Дудченко полагает, что в первом квартале 2024 года курс будет колебаться в диапазоне от 85 до 95 рублей за доллар. «Далее возможно плавное ослабление курса, связанное со смягчением монетарной политики и отмены репатриации выручки», — добавил эксперт.
При отсутствии новых серьезных потрясений в начале 2024 года следует ожидать колебания курса национальной валюты в диапазоне 90-100 рублей за доллар с возможными небольшими отклонением в ту или иную сторону. Так считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
В управляющей компании «Первая» ждут, что в 2024 году курс будет близок к текущим значениям.
В стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2024 год заложен средний курс отечественной валюты на уровне 90 рублей за доллар, на конец года — 92.