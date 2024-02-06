Акции «Яндекса» упали на новостях про раздел компании. Стоит ли их подбирать

Акции «Яндекса» в ожидании приятных новостей о будущем разделе компании выросли на 20% с начала 2024 года. Но при этом у участников рынка есть страх — а вдруг что-то пойдёт не так, и их вложения прогорят. Во многом этим и объясняется нервозная реакция на сообщение компании.

Сервис "СберИнвестиции" оценил новости от «Яндекса» нейтрально и сохранил позитивный взгляд на бумагу, предполагая, что в течение года она может подорожать до 4000 рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын подчеркнул, что неопределенность по поводу стратегии компании, её менеджмента и акционеров не рассеялась. В ИФК «Солид» советуют взять паузу в принятии решений по бумагам «Яндекса» до тех пор, пока не будут озвучены параметры обмена.