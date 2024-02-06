Инвестиции
Опубликовано 06 февраля 2024, 00:10
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Акции «Яндекса» упали на новостях про раздел компании. Стоит ли их подбирать

5 февраля акции компании «Яндекс» на Московской бирже по итогам дня упали более чем на 3%, а в моменте они теряли более 10%. Это произошло после новостей о том, как «голландский» «Яндекс» превратится в «российский». Инвесторов смутило, что компания не рассказала, будет ли обмен «старый» бумаг на «новые». Стоит ли покупать акции, пока они подешевели?
Акции «Яндекса» упали на новостях про раздел компании. Стоит ли их подбирать

© wikimedia.org/WikiFido, [CC BY-SA 4.0]

Акции «Яндекса» в ожидании приятных новостей о будущем разделе компании выросли на 20% с начала 2024 года. Но при этом у участников рынка есть страх — а вдруг что-то пойдёт не так, и их вложения прогорят. Во многом этим и объясняется нервозная реакция на сообщение компании.

Сервис "СберИнвестиции" оценил новости от «Яндекса» нейтрально и сохранил позитивный взгляд на бумагу, предполагая, что в течение года она может подорожать до 4000 рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын подчеркнул, что неопределенность по поводу стратегии компании, её менеджмента и акционеров не рассеялась. В ИФК «Солид» советуют взять паузу в принятии решений по бумагам «Яндекса» до тех пор, пока не будут озвучены параметры обмена.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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