Доходность по вкладам в России снова выросла. Сколько теперь можно получить?

По данным сайта Сбербанка, максимальная доходность по вкладу линейки «Лучший %» составляет 16%. Такую ставку можно получить при открытии вклада на полгода. Правда, также вы должны быть зарплатным клиентом «Сбера», а ещё иметь подписку «СберПрайм+». Депозит нужно открывать «новыми» деньгами — средства с других вкладов в «Сбере» использовать нельзя. По остальным продуктам ставки тоже выросли — в пределах 0,8–1,68 п. п.

Подросли ставки по вкладам и в Совкомбанке. Максимальная доходность по вкладу «Удобный» выросла с 13,5 до 14%. Размер ставки зависит от срока. На столько же выросла и выгода по вкладу «Зимний процент с Халвой».

Также за последние дни ставки по банковским продуктам повысили:

Газпромбанк — доходность до 15,5–16% годовых по вкладам «В плюсе», «Копить» и «Почётный бонус», «Ваш успех»;

Россельхозбанк — для новых клиентов вклад «Доходный» доступен со ставкой до 16% годовых;

Альфа-банк — для депозита «Максимальный» ставка составит до 15% годовых;

ВТБ — поднял доходность по накопительному счёту до 16% годовых.

Такие решения крупнейшие банки страны приняли на фоне заседания ЦБ по вопросу о повышении ключевой ставки. Ожидается, что 15 декабря её поднимут пятый раз подряд. О том, как россиянам заработать на ключевой ставке, рассказали тут.