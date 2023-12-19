Экономист объяснил, как не потерять доход по вкладу

По его словам, потерять доход по вкладу почти нереально, но упустить выгоду всё-таки можно. Сам вклад или его часть банк должен вернуть по первому требованию вкладчика. Если вклад «до востребования», то потерять доход по нему невозможно, но он сам по себе совсем небольшой. По срочному вкладу упустить выгоду можно, если продлить вклад по сниженной ставке. Такое может произойти, если продукт перестал существовать или проценты по нему изменились.

Эксперт уточнил, что если банк «лопнул», а проценты ещё не начислялись, то и дохода ждать не стоит. Также часть дохода от вклада можно упустить, если неверно выбрать период вклада. Максимальная длительность не гарантирует максимальной выгоды, так что тут нужно подобрать подходящий вам вариант.

Акулинин призвал россиян внимательно читать условия договора, так как прописанные там нюансы могут повлиять и на доход по вкладу и на его капитализацию. Это должен быть именно договор банковского вклада, предупредил экономист. Специалист напомнил, что по вкладу банк менять процентную ставку сам не может, а вот по накопительному счёту вполне. Это влечёт за собой потерю ожидаемого дохода, добавил Акулинин.

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