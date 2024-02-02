Экономист объяснила, почему не нужно спешить с льготной ипотекой

Экономист отмечает: cейчас кредитование существенно подорожало из-за роста ключевой ставки. При этом размер первоначального взноса по льготному ипотечному кредитованию вырос уже до 30% годовых. Это достаточно много — тем более, если брать на него потребительский кредит.

«Ситуация в настоящее время не самая стабильная, и потому сейчас не самое подходящее время для того, чтобы без веской причины брать несколько кредитов — особенно с высокой ставкой (потребительский кредит)», — подчёркивает доцент РЭУ.

По её словам, к лету должна быть определённая стабилизация рынка: ключевая ставка может начать снижаться, кредиты станут доступнее. Также будет ясность со льготными программами. И тогда можно будет спокойно рассматривать приобретение недвижимости.