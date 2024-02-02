Инвестиции
Опубликовано 02 февраля 2024, 00:10
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Экономист объяснила, почему не нужно спешить с льготной ипотекой

До 1 июля 2024 года в России действует льготная ипотека под 8% годовых. Неизвестно, продлит ли государство это программу или нет. Поэтому некоторые финансовые консультанты рекомендуют россиянам бежать в банк, пока поезд не ушёл. Даже если на первоначальный взнос придётся брать потребительский кредит. Доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова призывает не спешить с таким решением.
Экономист объяснила, почему не нужно спешить с льготной ипотекой
© Freepik

Экономист отмечает: cейчас кредитование существенно подорожало из-за роста ключевой ставки. При этом размер первоначального взноса по льготному ипотечному кредитованию вырос уже до 30% годовых. Это достаточно много — тем более, если брать на него потребительский кредит.

«Ситуация в настоящее время не самая стабильная, и потому сейчас не самое подходящее время для того, чтобы без веской причины брать несколько кредитов — особенно с высокой ставкой (потребительский кредит)», — подчёркивает доцент РЭУ.

По её словам, к лету должна быть определённая стабилизация рынка: ключевая ставка может начать снижаться, кредиты станут доступнее. Также будет ясность со льготными программами. И тогда можно будет спокойно рассматривать приобретение недвижимости.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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