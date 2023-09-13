Эксперт рассказал, вырастет ли ещё российский фондовый рынок до конца 2023 года

Эксперт уверен, что потенциал для продолжения роста до конца 2023 года есть, ведь до сих пор рынок можно считать недооценённым. Ведь коэффициент P/E (отношение стоимости акции к чистой прибыли на акцию; показывает, за сколько лет компания окупает себя), акций из индекса Мосбиржи сейчас 5, а средний показатель за последние 20 лет — 7,5.

Акции будут дорожать и из-за ослабления рубля, а также ожидаемого роста цен на нефть, говорит Макаров. Также, по его мнению, драйвером для роста могут стать новости о продолжении редомициляций ряда компаний (речь про смену западной юрисдикции на российскую или дружественную). Такой переезд позволит снизить инфраструктурные риски для компаний, что должно отразиться на росте стоимости их акций.

Эксперт обратил внимание на сильные финансовые результаты за первое полугодие 2023 года «Лукойла» и «Роснефти». Если эти компании будут придерживаться своей дивидендной политики, можно ожидать распределения более 900 млрд рублей. Часть этих средств могут вернуться на российский фондовый рынок — и поддержать его.

«На этом фоне стоит сохранять позиции в акциях российских экспортеров. Прежде всего есть смысл присмотреться к акциям нефтегазового сектора и металлургии. Также стоит обратить внимание на акции финансовых организаций», — сказал эксперт УК «Первая».