Эти мысли делают из вас бедняка. Психологи перечислили 4 токсичные установки

По мнению специалистов, токсичные отношения с деньгами выражаются в дискомфорте, который вы можете чувствовать, когда речь заходит о финансах и ваших доходах.

Есть несколько мыслительных установок, которые необходимо пересмотреть, чтобы начать смотреть на жизнь проще и приблизить свой финансовый рост.

Первая такая установка — зацикливание на регулировании доходов и расходов. Разумеется, вести свой бюджет очень важно, но некоторые перегибают палку и начинают скрупулёзно подсчитывать каждую копеечку. Это приводит к вечной экономии и стрессу для себя и окружающих.

Другие люди идут по другому, не менее ошибочному пути: безрассудно тратят деньги и не контролируют банковский баланс. Это могут быть траты на ненужную подписку, бесполезные автоматические списания и так далее. Мало-помалу денег, которые можно было бы потратить на что-то важное, становится всё меньше и меньше.

Далее идёт страшная психологическая установка «Без денег я — никто». Никогда не оценивайте себя и других людей по уровню дохода. Сравнивать глупо, потому что всегда найдётся кто-то побогаче. Поэтому спускать средства на дорогие шмотки, чтобы самому выглядеть «подороже» в глазах других, — тупиковый путь, который до добра не доведёт. Работайте над самооценкой и развивайте свои таланты!

Ещё один признак финансовой токсичности — вы чувствуете вину, когда тратите деньги. Такие отношения с деньгами очень неустойчивы, и вы в любой момент рискуете провалиться в пучину стресса и финансовых проблем.

Помните, покупать себе вещи, которые делают вас счастливым, — это абсолютно нормально. Просто найдите баланс между важными тратами и теми, которые приносят удовольствие.

И самое главное: если вы чувствуете, что не можете сами изменить свои токсичные отношения с деньгами, то сходите к психологу. Он поможет разобраться, почему вы так боитесь быть счастливым.

Ранее мы рассказывали, как правильно вести личный бюджет.