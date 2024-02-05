И треснул «Яндекс» напополам. Компания объявила о разделе гигантского бизнеса

Что произошло с «Яндексом»

После закрытия сделки российский бизнес «Яндекса» перейдёт новым собственникам, сообщила пресс-служба техногиганта. Вместо нидерландской Yandex N.V головной компанией группы станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Зарегистрирована она в Калининградской области. Её акции будут торговаться на Мосбирже. Гендиректором останется Артём Савиновский.

Основным владельцем МКАО будет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» во главе с топ-менеджерами «Яндекса». Компания не раскрыла, кто конкретно возглавляет фонд из 50 человек. Среди других пайщиков — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Ни у одного из них нет контролирующей доли.

Также в Калининграде создали «Фонд менеджеров». Через него команда менеджеров сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений.

Сделку должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы. Компания планирует завершить все процедуры к началу 2025 года.

Что будет с сервисами «Яндекса»

После сделки «Яндекс» сохранит все свои бизнесы и сервисы за исключением зарубежных проектов — Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии.

Акции «Яндекса» подешевели

Новость о передаче «Яндекса» новым собственникам негативно сказалась на акциях компании. На открытии торгов бумаги техногиганта подешевели более чем на 9%, свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом ранее на ожиданиях разделения бизнеса акции Яндекса за полторы недели подскочили на 20%.

Нидерландская Yandex N.V. скоро уйдет с Мосбиржи. Вместо неё на торговой площадке разместит бумаги МКАО «Яндекс».

Условия возможного обмена акций Yandex N.V. на бумаги нового российского юрлица пока неизвестны.

Акции — не единственный выгодный вариант инвестиций. Какие ещё вложения могут помочь заработать в 2024 году — узнайте здесь.