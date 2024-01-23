Инвестор рассказал, когда выгоднее всего покупать валюту

Как рассказал советник по инвестициям инвесткомпании Fontvielle Максим Фёдоров, нынешнее укрепление рубля носит временный характер.

Дело в том, что экспортёры обычно платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 28 января. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье, поэтому крайний срок сдвинется на понедельник, 29-е число. А во второй половине текущей недели компании будут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты обязательных фискальных сборов. Для рубля это плюс.

Ещё факторы, которые поспособствовали укреплению рубля:

указ президента от 11 октября 2023 года. Им установили нормативы по обязательной продаже валютной выручки рядом российских экспортёров. Срок действия — 6 месяцев.

повышенные продажи валюты Банком России на сумму 16,7 млрд рублей в день. Действует с 15 по 31 января.

«С учётом перечисленных факторов, я ожидаю, что неделя с 22 по 26 января станет наиболее благоприятной для покупки долларов, евро и юаней для личных целей — например, пополнения "подушки безопасности" или планируемых путешествий и инвестирования в валютные активы», — объяснил специалист.

По его мнению, факторы для укрепления российской валюты временны, а негативные остаются. Это, в частности, валютные пропорции в торговле, ситуация на рынке энергоресурсов, санкции и высокие бюджетные расходы.

Также Фёдоров дал прогноз и на весь 2024 год: он считает, что рубль постепенно ослабнет, но уже не настолько сильно, как в 2023-м.

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