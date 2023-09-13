Какие вклады осенью стали самыми выгодными? Отвечает финансист

Стоит ли открывать краткосрочный вклад

В середине августа ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%, напомнило РИАМО. Регулятор пошёл на это на фоне ослабления рубля — доллар стал дороже 100 рублей, а курс евро достиг почти 110.

Высокая ключевая ставка означает увеличение процентов по банковским вкладам. Но последний рост оказался не сильным, как ожидалось. Например, у ВТБ вообще ставка по депозитам 11%, то есть даже ниже показателя по ключевой ставке. У Почта Банка ставка составила 12% по краткосрочным вкладам, у «Открытия» доходность депозита выросла лишь до 12%.

«Но напомним, что ещё в июле лидеры розницы предлагали 9,5%-10% при ключевой ставке 7,5%-8,5%. Это плюс 1%-1,5% к ключевой ставке », — отметила Андриевская.

Почему же рост по вкладам оказался столь маленьким? Эксперт предположила, что банки не верят в долгий валютный кризис, и не готовы переплачивать вкладчикам за привлечение их денег. Однако, возможно, что конкуренция вынудит их с сентября активнее поднимать ставки. Так что вкладчикам лучше пока держать свои кровные под рукой — на коротком вкладе.

Преимущества накопительного счёта

По накопительным счетам банки тоже подняли проценты, так что они могут стать альтернативой срочным вкладам, считает Андриевская. Но учтите: если депозитные проценты в сентябре станут выше, то переложить деньги можно будет только с потерей процентов.

Есть нюанс: если разница в ставках будет очень сильной, как это было после повышения ключевой ставки до 20% весной 2022-го, то расторгнуть «старый» депозит и потерять проценты будет даже выгоднее.

Но может всё-таки понести деньги на биржу и инвестировать во что-нибудь? Эксперт отметила, что на фондовом рынке по-прежнему неопределённость, что будет дальше — прогнозировать очень сложно. Поэтому без знаний и с небольшими суммами высокорисковые инструменты сейчас лучше не трогать.

Валютные вклады по-прежнему выгодны. Во что вложиться

Эксперт «Выбери.ру» посоветовала обратить внимание на банковские депозиты в валюте. В стране объявлена долларизация, популярность долларовых вкладов действительно падает, но банки по-прежнему предлагают этот инструмент. Некоторые вклады можно открыть по ставке выше 2%.

Пример: у ДОМ.РФ ставка — 2,8%, у Совкомбанка – 3%, у Ак Барс Банка – 3,5%. Андриевская отметила, что доход вкладчиков дополнительно вырос на 40% — примерно на столько доллар подорожал к рублю за последнее время.

А ещё деньги на валютных вкладах застрахованы государством на 1,4 млн рублей. Если банк разорится, их вернут. Так что, хоть в стране и долларизация, валютный вклад может оказаться доходнее биржевого, добавил финансист.

С 2022-го года у многих банков доступны вклады в юанях. Есть ставки и выше 3%: