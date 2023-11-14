Когда доллар уже опустится ниже 90 рублей? Прогноз обнадёжил
Валютные ограничения, введённые в России, и повышение ключевой ставки ЦБ дают свои плоды: рубль укрепляется уже три недели подряд после пиковых значений курса доллара в начале октября. Приходит период налоговых платежей, поэтому национальная валюта может стать ещё крепче. Финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что уже до конца года доллар подешевеет до 90 рублей. Но при некоторых условиях может пойти и ниже.
Если курс доллара до конца 2023 года может снизиться до 90 рублей, то евро — до 96–97 рублей, предположил финансист в беседе с «Лентой.ру».
«Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу», — добавил эксперт.
Он напомнил, что компании не всегда сразу получают валютную выручку. Некоторые продают сегодня, а в стране деньги появляются только в феврале.
В октябре российские власти ввели валютные ограничения для крупных экспортёров. Определённые правительством компании должны продавать выручку в обязательном порядке, ещё и предоставив в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики этих продаж. Ограничения ввели для стабилизации курса рубля.