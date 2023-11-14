Когда доллар уже опустится ниже 90 рублей? Прогноз обнадёжил

Если курс доллара до конца 2023 года может снизиться до 90 рублей, то евро — до 96–97 рублей, предположил финансист в беседе с «Лентой.ру».

«Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу», — добавил эксперт.

Он напомнил, что компании не всегда сразу получают валютную выручку. Некоторые продают сегодня, а в стране деньги появляются только в феврале.

В октябре российские власти ввели валютные ограничения для крупных экспортёров. Определённые правительством компании должны продавать выручку в обязательном порядке, ещё и предоставив в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики этих продаж. Ограничения ввели для стабилизации курса рубля.