Криптобиржа Binance объявила о полном уходе из России. Что будет с биткоинами россиян?

«Заглядывая в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований законодательства», — объяснил решение компании директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.

Криптобиржа уточнила, что российских пользователей будут переводить на платформу CommEX в течение года. При этом часть новых пользователей, которая прошла процедуру верификации персональных данных (KYC), переведут сразу.

Компания добавила, что в течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и бизнес-направления в РФ. Она приложит все усилия для того, чтобы в переходный период у пользователей всё бесперебойно работало.

У Binance в результате сделки не останется права на получение прибыли от российского актива и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Что известно о платформе CommEX

CommEX — не самая популярная централизованная биржа криптовалют. На сайте компании говорится, что её миссия — предоставить удобный для пользователя сервис, который позволит как новичкам, так и опытным трейдерам легко получить доступ к рынкам криптовалют.

В целом по функционалу она не отличается от многих других бирж. Однако информации о ней крайне мало. В Telegram-канале биржи, к примеру, немногим больше 160 (ста шестидесяти) подписчиков.