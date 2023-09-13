Инвестиции
14:40, 13 сентября 2023
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На ВЭФ-2023 договорились реализовать на Дальнем Востоке инвестпроектов на 1 трлн рублей

ВЭБ.РФ, «Сбер», Минвостокразвития и Корпорация по развитию Дальнего Востока по итогам инвестиционного дня «ИНВЕСТ-КОНТАКТ» на ВЭФ-2023 подписали соглашение о реализации 117 инвестиционных проектов на 1 млрд рублей. Все проекты представили дальневосточные регионы. Они касаются самых разных отраслей, рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.

На ВЭФ-2023 договорились реализовать на Дальнем Востоке инвестпроектов на 1 трлн рублей
© PxHere

Какие отрасли затрагивают инвестиционные проекты:

  • промышленность,
  • АПК,
  • общественный транспорт,
  • туризм,
  • логистика,
  • ЖКХ,
  • социальная инфраструктура.

Проекты, которым нужна особая поддержка, включили в мастер-планы городов Дальнего Востока, которые представили президенту Владимиру Путину.

И уже есть первые результаты: в 2022 году был представлен мастер-план Камчатского края, а в этом году «Сбер» и ВЭБ.РФ приняли решение по одному из проектов мастер-плана — созданию судоремонтного кластера компании «Норебо».

Заключённое на ВЭФ-2023 соглашение должно ускорить экономическое и социальное развитие ДФО. «В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на Восток, важный для устойчивого развития всей страны», — сказал вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.

Замминистра по развития Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков сообщил, что благодаря механизмам государственной поддержки, внедрённым на Дальнем Востоке, состоялись 2800 инвестиционных проектов в различных отраслях.

«Реализуются мастер-планы, которые позволят качественно изменить облик 25 дальневосточных городов. Более 100 новых объектов инфраструктуры, на создание которых направлено подписанное соглашение, станут важным вкладом в эту масштабную и системную работу», — отметил он.

ВЭБ.РФ финансово поддерживает мастер-планирование в 6 городах ДВФО:

  • Владивостоке,
  • Хабаровске,
  • Петропавловске-Камчатском,
  • Южно-Сахалинске,
  • Чите,
  • Благовещенске.

Госкорпорация финансирует проекты по повышению качества жизни людей, в том числе предусмотренные мастер-планами всех 25 дальневосточных городов.

Кроме того, ВЭБ.РФ готов рассмотреть возможность участия в финансировании приоритетных инвестиционных проектов, вошедших в стратегию развития городов, в том числе с применением льготного финансирования, которое предоставляет совместно с Минвостокразвития.

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