На ВЭФ-2023 договорились реализовать на Дальнем Востоке инвестпроектов на 1 трлн рублей
ВЭБ.РФ, «Сбер», Минвостокразвития и Корпорация по развитию Дальнего Востока по итогам инвестиционного дня «ИНВЕСТ-КОНТАКТ» на ВЭФ-2023 подписали соглашение о реализации 117 инвестиционных проектов на 1 млрд рублей. Все проекты представили дальневосточные регионы. Они касаются самых разных отраслей, рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.
Какие отрасли затрагивают инвестиционные проекты:
- промышленность,
- АПК,
- общественный транспорт,
- туризм,
- логистика,
- ЖКХ,
- социальная инфраструктура.
Проекты, которым нужна особая поддержка, включили в мастер-планы городов Дальнего Востока, которые представили президенту Владимиру Путину.
И уже есть первые результаты: в 2022 году был представлен мастер-план Камчатского края, а в этом году «Сбер» и ВЭБ.РФ приняли решение по одному из проектов мастер-плана — созданию судоремонтного кластера компании «Норебо».
Заключённое на ВЭФ-2023 соглашение должно ускорить экономическое и социальное развитие ДФО. «В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на Восток, важный для устойчивого развития всей страны», — сказал вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.
Замминистра по развития Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков сообщил, что благодаря механизмам государственной поддержки, внедрённым на Дальнем Востоке, состоялись 2800 инвестиционных проектов в различных отраслях.
«Реализуются мастер-планы, которые позволят качественно изменить облик 25 дальневосточных городов. Более 100 новых объектов инфраструктуры, на создание которых направлено подписанное соглашение, станут важным вкладом в эту масштабную и системную работу», — отметил он.
ВЭБ.РФ финансово поддерживает мастер-планирование в 6 городах ДВФО:
- Владивостоке,
- Хабаровске,
- Петропавловске-Камчатском,
- Южно-Сахалинске,
- Чите,
- Благовещенске.
Госкорпорация финансирует проекты по повышению качества жизни людей, в том числе предусмотренные мастер-планами всех 25 дальневосточных городов.
Кроме того, ВЭБ.РФ готов рассмотреть возможность участия в финансировании приоритетных инвестиционных проектов, вошедших в стратегию развития городов, в том числе с применением льготного финансирования, которое предоставляет совместно с Минвостокразвития.