Налоги на вклады в 2023 году. Вот сколько вам надо заплатить

При расчёте налогов надо учитывать, что все проценты со всех вкладов в банках будут суммироваться, отметила Татаринцева в беседе с изданием РИАМО. Пока что не облагаемая сумма составляет 150 000 рублей.

То есть если годовой доход вкладчика начинается от 150 000 рублей, то до декабря 2024 года ему нужно перечислить налоговой 19 500 рублей (13%). По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, под сбор попадут менее 1% вкладчиков.

В середине декабря Центробанк проведёт заседание по ключевой ставке. Если показатель изменится, то это повлияет и на налогообложение вкладов. Мария Татаринцева посоветовала в связи с этим учесть следующие нюансы:

Налогом облагается процентный доход, полученный по всем вкладам, кроме депозитов со ставкой 1% и меньше;

Доходы по вкладам, полученные в 2022 году — это решение отложили;

При увеличении ключевой ставки 15 декабря облагаемая налогом сумма процентов, полученных по вкладам в 2023 году, не увеличится . При этом в 2024 году планка по налогу поднимется;

. При этом в 2024 году планка по налогу поднимется; Процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме.

В январе 2023 года облагаемый НДФЛ доход со вкладов составлял 75 000 рублей. Тогда ключевая ставка была на уровне 7,5%. В начале ноября, после повышения ключевой ставки до 15%, максимальный процент по вкладам в рублях оказался в диапазоне 14–17%. «Сбер» повысил ставки сразу по трём вкладам, самый выгодный из них предполагает доходность 14% годовых. В среднем банки установили проценты по депозитам на уровне 12,1–12,8%.