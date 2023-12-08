Не лучшая идея. Почему в 2024 году не стоит покупать жильё ради инвестиции

20 сентября вступило в силу постановление ЦБ об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. Уже в октябре объём выдачи ипотеки сократился почти на 20%, в ноябре — ещё на 5,5%. А теперь власти хотят поднять лимит до 30% и ужесточить другие условия выдачи ипотеки

«Очевидно, что рост ставки и повышение первоначального взноса и дальше будут влиять на спрос. Недвижимости будут покупать меньше. Значит, цены на жильё будут снижаться — таковы законы рынка», — считает эксперт.