Не лучшая идея. Почему в 2024 году не стоит покупать жильё ради инвестиции
Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты, в том числе ипотечные. Уже сейчас ставка на покупку жилья на вторичке поднялась до 17% годовых, а к концу года может подобраться к 18%. В таких уcловиях покупка жилой недвижимости сейчас не лучшая инвестиционная идея, считает директор проектов УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Васильченко.
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20 сентября вступило в силу постановление ЦБ об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. Уже в октябре объём выдачи ипотеки сократился почти на 20%, в ноябре — ещё на 5,5%. А теперь власти хотят поднять лимит до 30% и ужесточить другие условия выдачи ипотеки
«Очевидно, что рост ставки и повышение первоначального взноса и дальше будут влиять на спрос. Недвижимости будут покупать меньше. Значит, цены на жильё будут снижаться — таковы законы рынка», — считает эксперт.