Инвестиции
03:00, 02 октября 2023
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Получите, распишитесь. Россиянам рассказали, как вернуть страховку по кредиту

При оформлении кредита человеку обычно предлагают различные страховки. Одни из них варианта не брать нет — они обязательные, а другие оформляют по желанию клиента. Также и с возвратом денег — одни случаи это предполагают, а другие — уже нет. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова рассказала, когда можно вернуть деньги со страховки и как это правильно делать.

Получите, распишитесь. Россиянам рассказали, как вернуть страховку по кредиту
© Freepik/Drazen Zigic

Как вернуть страховку по кредиту

«Период охлаждения»

«Период охлаждения» действует 14 дней после заключения договора. Клиент может от него отказаться и вернуть полную страховку или её часть. Но действует это, только если ещё не было страхового случая.

«Если в момент отказа страховка ещё не действовала, то вам вернут полную стоимость полиса. В обратном случае страховая компания оставит себе премию за дни действия страховки, а оставшуюся сумму вернёт», — объяснила РБК Волкова.

По словам специалиста, пока в «период охлаждения» можно отказаться от большинства видов добровольной страховки. Например, страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья, КАСКО.

Но имейте в виду, что при отказе от страхования жизни, которое часто предлагают вместе с ипотечным кредитом, или от полиса КАСКО, оформляемого вместе с автокредитом, может вырасти процентная ставка по кредиту.

Не получится вернуть в «период охлаждения:

  • страхование имущества по ипотечному договору;
  • страхование предмета залога при залоговом кредите.

Эти страховые продукты обязательны при оформлении кредита.

Для того чтобы вернуть деньги за страховку в «период охлаждения», сначала посмотрите на сайте Банка России, подходит ли ваш случай под все условия.

Если да, нужно отправить в страховую компанию заявление о возврате или обратиться лично. Лучше, чтобы оно было в двух экземплярах: один вы дадите страховой, а на своём попросите поставить отметку о дате приёма.

Деньги должны вернуть в течение 10 рабочих дней. Если этого не произойдёт, вы имеете право обратиться в Банк России или Роспотребнадзор.

Досрочное погашение кредита

При досрочном погашении можно вернуть часть уже уплаченной страховки. Но не во всех случаях.

Можно по:

  • титульному страхованию;
  • страхованию жизни и здоровья.

Нельзя по:

  • страховании имущества по ипотечному договору;
  • страховании предмета залога при залоговом кредите;
  • КАСКО при автокредите.

Для того чтобы вернуть деньги за страховку при досрочном погашении, нужно исходить из того, когда вы заключали договор:

  • после 1 сентября 2020 года — он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии за оставшиеся дни. Для этого вам нужно направить письменное заявление на возврат.

  • до 1 сентября 2020 года — закон об обязательном возврате части средств на него уже не работает и всё зависит от условий вашего договора.

Также не удастся получить деньги назад, если произошёл страховой случай.

Какие документы нужны для возврата страховки по кредиту

Вам потребуются:

  • паспорт страхователя;
  • оригинал страхового полиса;
  • кредитный договор;
  • справка об отсутствии задолженности по кредитному договору;
  • чек, подтверждающий оплату страхового полиса;
  • заявление о расторжении договора страхования и возврате части средств.
Редакция
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