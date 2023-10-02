Получите, распишитесь. Россиянам рассказали, как вернуть страховку по кредиту

Как вернуть страховку по кредиту

«Период охлаждения»

«Период охлаждения» действует 14 дней после заключения договора. Клиент может от него отказаться и вернуть полную страховку или её часть. Но действует это, только если ещё не было страхового случая.

«Если в момент отказа страховка ещё не действовала, то вам вернут полную стоимость полиса. В обратном случае страховая компания оставит себе премию за дни действия страховки, а оставшуюся сумму вернёт», — объяснила РБК Волкова.

По словам специалиста, пока в «период охлаждения» можно отказаться от большинства видов добровольной страховки. Например, страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья, КАСКО.

Но имейте в виду, что при отказе от страхования жизни, которое часто предлагают вместе с ипотечным кредитом, или от полиса КАСКО, оформляемого вместе с автокредитом, может вырасти процентная ставка по кредиту.

Не получится вернуть в «период охлаждения:

страхование имущества по ипотечному договору;

страхование предмета залога при залоговом кредите.

Эти страховые продукты обязательны при оформлении кредита.

Для того чтобы вернуть деньги за страховку в «период охлаждения», сначала посмотрите на сайте Банка России, подходит ли ваш случай под все условия.

Если да, нужно отправить в страховую компанию заявление о возврате или обратиться лично. Лучше, чтобы оно было в двух экземплярах: один вы дадите страховой, а на своём попросите поставить отметку о дате приёма.

Деньги должны вернуть в течение 10 рабочих дней. Если этого не произойдёт, вы имеете право обратиться в Банк России или Роспотребнадзор.

Досрочное погашение кредита

При досрочном погашении можно вернуть часть уже уплаченной страховки. Но не во всех случаях.

Можно по:

титульному страхованию;

страхованию жизни и здоровья.

Нельзя по:

страховании имущества по ипотечному договору;

страховании предмета залога при залоговом кредите;

КАСКО при автокредите.

Для того чтобы вернуть деньги за страховку при досрочном погашении, нужно исходить из того, когда вы заключали договор:

после 1 сентября 2020 года — он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии за оставшиеся дни. Для этого вам нужно направить письменное заявление на возврат.

до 1 сентября 2020 года — закон об обязательном возврате части средств на него уже не работает и всё зависит от условий вашего договора.

Также не удастся получить деньги назад, если произошёл страховой случай.

Какие документы нужны для возврата страховки по кредиту

Вам потребуются: