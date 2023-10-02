Получите, распишитесь. Россиянам рассказали, как вернуть страховку по кредиту
При оформлении кредита человеку обычно предлагают различные страховки. Одни из них варианта не брать нет — они обязательные, а другие оформляют по желанию клиента. Также и с возвратом денег — одни случаи это предполагают, а другие — уже нет. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова рассказала, когда можно вернуть деньги со страховки и как это правильно делать.
Как вернуть страховку по кредиту
«Период охлаждения»
«Период охлаждения» действует 14 дней после заключения договора. Клиент может от него отказаться и вернуть полную страховку или её часть. Но действует это, только если ещё не было страхового случая.
«Если в момент отказа страховка ещё не действовала, то вам вернут полную стоимость полиса. В обратном случае страховая компания оставит себе премию за дни действия страховки, а оставшуюся сумму вернёт», — объяснила РБК Волкова.
По словам специалиста, пока в «период охлаждения» можно отказаться от большинства видов добровольной страховки. Например, страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья, КАСКО.
Но имейте в виду, что при отказе от страхования жизни, которое часто предлагают вместе с ипотечным кредитом, или от полиса КАСКО, оформляемого вместе с автокредитом, может вырасти процентная ставка по кредиту.
Не получится вернуть в «период охлаждения:
- страхование имущества по ипотечному договору;
- страхование предмета залога при залоговом кредите.
Эти страховые продукты обязательны при оформлении кредита.
Для того чтобы вернуть деньги за страховку в «период охлаждения», сначала посмотрите на сайте Банка России, подходит ли ваш случай под все условия.
Если да, нужно отправить в страховую компанию заявление о возврате или обратиться лично. Лучше, чтобы оно было в двух экземплярах: один вы дадите страховой, а на своём попросите поставить отметку о дате приёма.
Деньги должны вернуть в течение 10 рабочих дней. Если этого не произойдёт, вы имеете право обратиться в Банк России или Роспотребнадзор.
Досрочное погашение кредита
При досрочном погашении можно вернуть часть уже уплаченной страховки. Но не во всех случаях.
Можно по:
- титульному страхованию;
- страхованию жизни и здоровья.
Нельзя по:
- страховании имущества по ипотечному договору;
- страховании предмета залога при залоговом кредите;
- КАСКО при автокредите.
Для того чтобы вернуть деньги за страховку при досрочном погашении, нужно исходить из того, когда вы заключали договор:
после 1 сентября 2020 года — он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии за оставшиеся дни. Для этого вам нужно направить письменное заявление на возврат.
до 1 сентября 2020 года — закон об обязательном возврате части средств на него уже не работает и всё зависит от условий вашего договора.
Также не удастся получить деньги назад, если произошёл страховой случай.
Какие документы нужны для возврата страховки по кредиту
Вам потребуются:
- паспорт страхователя;
- оригинал страхового полиса;
- кредитный договор;
- справка об отсутствии задолженности по кредитному договору;
- чек, подтверждающий оплату страхового полиса;
- заявление о расторжении договора страхования и возврате части средств.