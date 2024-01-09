Прогноз положительный. Сколько принесут российские акции в 2024 году
Если в середине года рубль начнёт дешеветь, а Банк России приступит к снижению ключевой ставки, то во втором полугодии индекс Мосбиржи может подняться c нынешних 3100 пунктов до 3700 пунктов. Так полагает экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.
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И он в своём прогнозе не одинок. Брокерские дома чаще всего называют целью для индекса 3600-3700 пунктов. Самые большие пессимисты — «Тинькофф инвестиции» (3400) и SberCIB (3500), самый оптимистичный прогноз — у БКС: 4000 пунктов.
Старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин ближе к первым: он ждёт, что вместе с дивидендами акции из индекса принесут не сильно больше 15% — и то около половины придётся не на рост котировок, а на дивиденды.
Топ-менеджер УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин смотрит на перспективы рынка позитивнее. Он считает, что по итогам 2024 года можно рассчитывать на 25% или даже на большее.