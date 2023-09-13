Результаты первого выпуска программы «Муравьёв-Амурский — 2030» обсудили на ВЭФ

Итоги первого выпуска программы обсуждали на сессии ВЭФ-2023 «Муравьев-Амурский — 2030: новые кадры для больших задач». Алексей Чекунков Министр в рассказал, что выпускники программы показали первые успехи. Но сейчас им важно не останавливаться и продолжать идти вперёд.

«Программа эволюционирует, второй поток отличается от первого, отличаются также программа и проекты. Сейчас главная цель — найти оптимальную формулу и постоянно совершенствоваться. Давайте продолжать. Не будем испытывать чувство удовлетворения и считать, что у нас все получилось. Наоборот, нужно понимать, что мы только в самом начале длинного пути, призом в котором будет то, что является девизом этого Восточного экономического форума: сотрудничество, мир и процветание. Процветание Дальнего Востока и России», — подчеркнул министр.

Ректор ДВФУ Алексей Коробец отметил, что без компетентных специалистов трудно обеспечить технологический суверенитет страны и укрепить налаженные экономические связи на Дальнем Востоке. Программа «Муравьёв-Амурский» как раз помогает найти подходящие кадры. Выпускники готовы развиваться и посвятить себя решению главных задач государства: достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение уровня жизни населения.

«Патриотизм – это, в том числе, когда сильные люди совершают сильные поступки. Берут и изменяют свой привычный удобный образ жизни, приезжают на Дальний Восток, работают здесь во благо этого прекрасного и очень непростого края. Нам для обеспечения приоритетного развития Дальнего Востока нужны сильные люди. С одной стороны, многое делается для того, чтобы сократить отток людей из макрорегиона. С другой, можно ведь ещё и увеличить приток. Программа как раз нацелена на это», — объяснил Коробец.

По словам ректора, молодых людей влекут на Дальний Восток большие вызовы, которые здесь есть. Работодателям и наставникам нужно сформулировать такие задачи, в которые курсанты не просто поверят, а ради которых они будут готовы изменить свой привычный образ жизни.

«ДВФУ благодарен, что мы часть этой программы. Готовы и дальше принимать участие. Участникам и выпускникам программы посоветую: принимайте решение сердцем, и все в жизни будет так, как вы хотите», — отметил Коробец.

Программу «Муравьёв-Амурский 2030» реализует Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнёрстве со Школой управления СКОЛКОВО и ДВФУ.

Цель программы — подготовка передовой управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. В команде ДВФУ уже работают семеро выпускников первого потока программы.

Сейчас подготовку проходит второй поток курсантов. В их числе два сотрудника ДВФУ — главный специалист административного отдела Политехнического института Дмитрий Прокопчук и старший преподаватель департамента общей и экспериментальной физики Института наукоёмких технологий и передовых материалов Никита Ильин.

О ВЭФ-2023

Восточный экономический форум — главная мировая площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Форум в 2015 году учредил президент России Владимир Путин. Организует ВЭФ фонд «Росконгресс». В 2023 году форум проходит с 10 по 13 сентября. Место проведения — территория кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.