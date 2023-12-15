Россиян предупредили о подмене вкладов инвестпродуктами
Банковские вклады — доступный вариант, чтобы преумножить свои сбережения. Особенно привлекательно они выглядят сейчас, когда ключевая ставка позволяет банкам предлагать высокие проценты. Правда, даже в этом вроде бы простом вопросе можно нарваться на неприятные сюрпризы — так называемые вклады с «двойным дном». Что это такое — объяснил финансист Лазарь Бадалов.
По словам эксперта, некоторые банки могут предлагать вместо вклада купить инвестпродукт. Практика эта существует уже несколько лет. Вкладчика просто вводят в заблуждение и заманивают высокими процентами. На деле же оказывается, что эти проценты ему не гарантированы и их начисление зависит от нескольких факторов.
Финансист объяснил «Прайму», что это не массовая практика, но такие случаи до сих пор происходят. Поэтому по решению ЦБ банки обязаны объяснять и устно, и на бумаге, что к чему. Если человек собирается купить инвестпродукт, он должен осознавать, что тут нет гарантированного дохода, а его средства не застрахованы.
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