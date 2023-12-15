Россиян предупредили о подмене вкладов инвестпродуктами

По словам эксперта, некоторые банки могут предлагать вместо вклада купить инвестпродукт. Практика эта существует уже несколько лет. Вкладчика просто вводят в заблуждение и заманивают высокими процентами. На деле же оказывается, что эти проценты ему не гарантированы и их начисление зависит от нескольких факторов.

Финансист объяснил «Прайму», что это не массовая практика, но такие случаи до сих пор происходят. Поэтому по решению ЦБ банки обязаны объяснять и устно, и на бумаге, что к чему. Если человек собирается купить инвестпродукт, он должен осознавать, что тут нет гарантированного дохода, а его средства не застрахованы.

Если в банк пока нечего нести, то вот три совета, как правильно экономить и богатеть.